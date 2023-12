Mariana Echeverría no descarta adoptar luego de perder a su bebé, pero ¿qué tan difícil es hacerlo?

La actriz Mariana Echeverría ha confesado que no descarta la posibilidad de adoptar a un menor, luego de que perdió a un bebé por segunda ocasión. Aunque no dio más detalles de cómo llevaría a cabo el proceso si en todo caso lo quiere intentar, es importante decir que la adopción no es un proceso nada fácil en México. Te contamos cuáles son algunas de sus implicaciones.

Pero antes, es importante recordar que según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), adoptar a un niño o una niña es una alternativa para que las y los menores que no estén con su familia biológica, puedan ser protegidos por otras personas y de esta manera desarrollarse en todos los ámbitos de su vida.

¿Qué requisitos necesito para adoptar?

¿Qué tan difícil es adoptar en México?

Adoptar un pequeño implica un proceso largo en México. Créditos: Pexels/archivo.

Hay que partir de que más allá de tratarse de un tema de vínculos afectivos, la adopción de una o un menor parte de una figura jurídica. En este sentido, implica que se termine legalmente la relación del pequeño con sus familiares biológicos e inicie una nueva con sus seres queridos adoptivos. Precisamente por ello, no es un proceso nada sencillo.

De hecho, si tú estas interesada o interesado en adoptar, debes seguir toda una serie de pasos que de acuerdo con el DIF, inician acudiendo a la Dirección de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de solicitar la "Ficha de Inscripción al Curso de Inducción".

A partir de ese momento, necesitas hacer el curso y que se te expida una constancia para ahora sí tener acceso a la "solicitud de adopción". Además de llenarla, entre los pasos se encuentran la realización de una serie de entrevistas, visitas domiciliarias así como evaluaciones psicológicas y socioeconómicas. Si los especialistas del DIF te consideran apto, te darán el llamado "Certificado de Idoneidad".

La lista de espera...

Luego de que el DIF determina que eres apto, entras a una lista de espera. Créditos: Pexels/archivo.

Luego de que las autoridades correspondientes expiden el "Certificado de Idoneidad" todavía no termina el proceso. Por el contrario, las personas interesadas serán puestas en una lista de espera para la asignación de una o un menor, misma que se hace con base en las necesidades de las infancias.

Posteriormente, luego de realizar toda una serie de trámites, dará por iniciado la etapa de convivencias y si todo sale adecuadamente, ahora sí iniciará el proceso judicial como tal. Por consiguiente, será un juez quien al final determine si las personas solicitantes cumplen o no con los requisitos del procedimiento.

¿Cuántas adopciones se realizan en México?

En México, alrededor del 22% de las adopciones se concluyen. Créditos: Pexels/archivo.

Las complicaciones que tiene el proceso de adopción en nuestro país se han visto reflejadas en las estadísticas que existen al respecto. Y es que según información consultada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), del 2014 al 2022 el Sistema Nacional del DIF recibió un total de 542 solicutudes de adopción nacionales e internacionales.

No obstante, de dichas peticiones únicamente se pudieron concluir 119. Es decir, sólo alrededor del 22% de los procesos finalmente terminaron en una adopción. Si lo vemos por año, de 60 solicitudes que se presentan en promedio, 13 casos son los que terminan con éxito el procedimiento.