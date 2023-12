"Lenia Batres es incapaz de recibir línea", asegura AMLO sobre la nueva ministra de la SCJN

Horas después de designar a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador narró este viernes cómo fue que decidió entre ella y Bertha María Alcalde para el cargo, además de asegurar que cualquiera de ellas es incapaz de recibir línea en su actuar, por parte de la presidencia de la República.

En en la conferencia matutina en San Francisco de Campeche, el mandatario federal adelantó que a Bertha Alcalde le dará un cargo en el gobierno, porque ella declinó voluntariamente a ser ministra de la Corte, demostrando así sus principios e ideales.

“Hay dos que obtienen la votación más alta, Lelia Batres y Bertha Alcalde. Teníamos que decidir porque la verdad las cuatro que participaron de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia. O sea, independientes, incapaces de recibir una consigna, una línea de nadie. Primero yo no lo haría y tampoco ellas aceptarían que yo les dijera votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas”, dijo.

López Obrador contó que reunió ayer en su oficina en Palacio Nacional a las abogadas Bertha Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, y a Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que ellas le ayudaran a decidir a quién elegía como ministra de la Corte, luego de que el Senado de la República no lo hiciera al rechazar dos ternas que les propuso el Ejecutivo federal.

AMLO aplaudió el compromiso de Bertha Alcalde, que declinó a favor de Lenia Batres

“Les dije a las dos ayúdenme, ¿cómo le hacemos?, estamos hablando de 15 años asegurados en el cargo, claro que yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años"

“Y ahí están las dos, a ver, quién habla primero, les dije. Y Bertha me dijo: presidente, yo gané la primera votación pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios excepcional, extraordinario porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan. No. Y por eso fue Lenia la propuesta”, contó.

Después, el mandatario federal dijo “claro que voy a ayudar a Bertha” y de inmediato se retractó diciendo que está mal la palabra, pues ella será quien va a seguir ayudando a su gobierno, que concluye en septiembre del 2024. “Porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales y así fue”, contó.

