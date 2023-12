VIDEOS: El espectacular regreso de los clavadistas de Acapulco a la Quebrada

A más de un mes de que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, ocasionando severos daños materiales y dejando sin vida a decenas de marineros, autoridades de la Secretaría de Cultura confirmaron que los famosos clavadistas regresaron - desde el pasado 12 de diciembre - a la zona popularmente conocida como "La Quebrada", para realizar sus emblemáticas presentaciones.

Tras el paso de Otis - el huracán categoría 5 que destruyó hoteles, viviendas y cobró la vida de decenas de marineros - las autoridades federales han extendido sus esfuerzos para recuperar el turismo en Acapulco, ya que es una de las principales fuentes de ingreso para millones de familias en el puerto. En este sentido, se decidió reabrir "La Quebrada" para que los clavadistas pudieran realizar sus shows y atraer el turismo.

¿Regresaron los clavadistas de Acapulco?

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura, han pasado 42 días desde que "La Quebrada" fue cerrada tras el paso del huracán Otis. Cabe mencionar que la zona no presentó afectaciones por la tormenta tropical. No obstante - debido a los daños que ocasionaron los fuertes vientos y las intensas lluvias - los clavadistas no estaban realizando presentaciones. Fue hasta el pasado 12 de diciembre que se realizó el primer espectáculo, luego de las devastaciones que dejo el huracán.

En el puerto de Acapulco, los clavadistas que se lanzan al mar desde "La Quebrada" representan una las principales atracciones turísticas. Este espectáculo también forma parte de la historia de Guerrero, ya que se lleva a cabo desde el año 1934. Según información de la Secretaría de Cultura, la mayoría de personas que realizan los saltos son jóvenes, quienes incluso se avientan al agua con antorchas encendidas.

Difunden videos de clavadistas en Acapulco

En redes sociales, decenas de internautas compartieron imágenes de los clavadistas tras su regreso. En los clips se ve a los jóvenes utilizando fuego, para lanzarse desde "La Quebrada", la cual tiene una altura de 45 metros. De igual manera, los habitantes de Acapulco han pedido a los y las mexicanas que visiten Guerrero, ya que el turismo es la principal fuente de ingreso para cientos de familias en el puerto .