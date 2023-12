Diputados quitan fuero a Uriel Carmona, fiscal de Morelos 

La Cámara de Diputados erigida como Jurado de Procedencia, determinó quitarle el fuero constitucional al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, esto con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones.

Con la ausencia del imputado, desde tribuna, la presidenta de la Mesa directiva en San Lázaro, Marcela Guerra, dio a conocer el veredicto tras la votación mayoritaria de Morena y sus aliados.

Uriel Carmona fue liberado en noviembre pasado Foto: El Heraldo de México

“La Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria, Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia solicitado en su contra por el agente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos ejercicio ilícito de servicio público y contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública”, indicó.

Podrán ejercer la acciones penales contra el fiscal

Indicó que así, quedó expedida la facultad del Ministerio Público para ejercer la acción penal en el momento en que lo determine.

Informó que la declaración de procedencia se remitirá al Congreso de Morelos para que en ejercicio de sus atribuciones proceda conforme a sus atribuciones y también se notificará la resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El abogado defensor de Uriel Carmona, Gabriel Regino, indicó que esta acción es una atrocidad provocada por la venganza política del actual Gobernador Cuauhtémoc Blanco, ante la negativa del Fiscal de proceder, sin pruebas y sólo con el ánimo de revanchismo, en contra de ex mandatario, Graco Ramírez, después de que tomó posesión.

“Casualidad no lo fue que, ante la negativa del fiscal del estado de Morelos, de plegarse a un juego políticos que no le corresponde a las fiscalías, de repente, fíjense nada más apareció en un correo interno de la Fiscalía General de la República, que no está al acceso de la opinión pública, una denuncia anónima dirigida específicamente a la Unidad de Combate al Terrorismo donde se señalaba al Fiscal del Estado, de estar coaligado con organizaciones delictivas ¿Y saben qué? No encontraron nada”, apuntó.

Juan Gabriel Morales Hernández, Fiscal de la unidad especializada de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, señaló además que Carmona Gándara no cumplió con todos los requisitos necesarios para ocupar el cargo, por lo que no estaba certificado.

“Señoras y señores diputados federales, es claro que debe retirarse la inmunidad procesal con la que cuenta el señor Uriel Carmona Gándara con la finalidad de que se pueda ejercitar la acción penal correspondiente. Señores diputados, nadie por encima de la ley”, expuso.

