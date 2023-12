AMLO lamenta la muerte de doña Consuelo, mamá de "El Chapo" Guzmán: "Nada humano me es ajeno"

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Consuelo Loera, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, narcotraficante que cumple una pena en Estados Unidos por los delitos de asociación delictiva, narcotráfico, entre otros.

"Cualquier ser humano que pierda la vida merece respeto y también consideración a sus familiares", dijo el mandatario sobre el fallecimiento de la mujer, la cual tenía diversos problemas clínicos relacionados con su edad.

El presidente la saludó durante una de sus visitas al norte de la República Mexicana. FOTO: Archivo.

"Nada humano me es ajeno": AMLO

López Obrador indicó que nada humano le es ajeno, por lo que pone en práctica el valor del amor al prójimo. Destacó que las personas solamente pueden ser felices buscando ser buenas.

Indicó que no habrá incremento de la vigilancia en Sinaloa, debido a estos hechos, ya que la Secretaría de Marina, así como la Defensa Nacional respaldan las labores de patrullaje en esta zona del país.

El narcotraficante purga una pena en prisión. FOTO: Cuartoscuro.

La mamá de "El Chapo", exlíder del Cártel de Sinaloa, murió el pasado domingo

De acuerdo con medios locales, la señora Consuelo Loera, quien tenía 94 años de edad, murió la tarde del pasado domingo en una clínica ubicada en Culiacán Sinaloa.

Según estos datos, la mujer habría fallecido por complicaciones naturales relacionadas con su edad. Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo una despedida a sus restos mortales por parte de amigos y familiares.

El presidente aseguró que todas las personas que pierden la vida merecen respeto. FOTO: Presidencia.

Consuelo no pudo volver a ver a su hijo Joaquín Guzmán

El 19 de enero de 2017 Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos para responder por varios cargos criminales. Desde entonces, su madre buscó a las autoridades mexicanas para que intercedieran por el capo.

No obstante, el mandatario no hizo caso a esta solicitud y el gobierno de Joe Biden tampoco dio concesiones con el detenido. La seguridad que se implementó en contra de Guzmán Loera ocasionó además que fuera incomunicado, por lo que madre no volvió a verlo.