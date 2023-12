Juez revoca nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino

Un juez de Amparo en el expediente 3656/2023-VI, en la Ciudad de México revocó nuevamente el nombramiento del Gobernador Interino que hizo el Congreso en la persona de vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez.

La anterior designación del Congreso, José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, nombramiento que fue revocada por autoridades electorales, por estar impedido.

Ante la falta de consenso del Congreso del Estado, el juez señaló que debe Javier Navarro quedar como encargado de despacho

FOTO: Especial

Congreso deberá respetar los lineamientos, advierten

El juez de Amparo ha señalado que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debe de respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor a las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto.

En consecuencia, ante la falta de consensos del Congreso del Estado, el juez señaló que debe de quedar como Encargado de Despacho el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por así disponerlo la Constitución del Estado y la Ley Orgánica.

De igual manera se ordenó la protección a Javier Navarro y que se evitara la toma de las oficinas del Poder Ejecutivo.

En la resolución se señala que se debe de entender por consenso el “acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir, una decisión unánime y no por mayoría.” Situación que no observó el Congreso, al haber sido designado únicamente con 25 votos, por lo que no se respetó el sistema democrático y la decisión popular del electorado de Nuevo León.

Es importante señalar que lo anterior resolución es clara al señalar que Javier Navarro debe de quedar como Encargado de Despacho hasta en tanto reasuma funciones el Gobernador Constitucional o se designe a Gobernador Interino, conforme a los lineamientos señalados en la Sala Superior y la resolución del Juez de Amparo.