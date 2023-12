Llegaron las festividades decembrinas y todos los lugares de diversión y esparcimiento preparan espectáculos increíbles para que el espíritu de la Navidad se viva al máximo. El parque de diversiones Six Flags prepara su tradicional Christmas in the Park que, además de poder subirte a los juegos mecánicos, promete presentaciones llenas de alegría, luces y adornos invernales.

¿Cuándo empieza Christmas in the Park en Six Flags México?

Christmas in the Park dio inicio el sábado 24 de noviembre y estará hasta el 21 de enero de 2024, así que todavía tienes muchos días para poder asistir a este evento mágico en el que podrás realizar diversas actividades en compañía de tus amigos o podrás asistir en familia para que la experiencia quede marcada en tus recuerdos.

El Christmas in the Park estará hasta el 21 de enero de 2024.

Foto: @SixFlagsMexico

¿Qué hay en Christmas in the Park?

Durante este evento podrás interactuar con personajes de los Looney Tunes, así como con algunos reconocidos superhéroes de DC cómics como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, entre muchos otros. Todos ellos harán un desfile espectacular por todas las partes del parque para el disfrute de los asistentes.

También habrá espectáculos de pirotécnica que iluminarán el cielo con mucho color, así como shows especiales de Bugs Bunny, Piolín, el Pato Lucas, el Gato Silvestre, entre otros. Todas estas presentaciones garantizan momentos especiales llenos de mucha diversión y alegría.

¿Cuánto cuesta entrar a Six Flags?

El precio de los pases son diferentes para los asistentes adulto y niños. A continuación te compartimos los precios:

Mil 200 pesos la admisión general para todas las personas.

500 pesos: para niños menores de 1.20 metros de altura.

Niñas y niños menores de 90 centímetros entran gratis.

500 pesos para personas que presenten su credencial INAPAM, así como para embarazadas y personas con discapacidad.

En el Christmas in the Park de Six Flags podrás gozar de diversas actividades navideñas

@SixFlagsMexico

¿Qué incluyen los pases anuales de Six Glags para 2024?

El parque de diversiones cuenta con promociones para quienes decidan adquirir los pases anuales para que puedas entrar durante el 2024, por eso te compartimos lo que incluyen:

Pase Gold Summer Pass 2024:

Costo: 888 pesos

Visitas ilimitadas.

Estacionamiento general sin costo.

5% de descuento en alimentos.

Vigencia al 8 de septiembre de 2024.

Pase Platinum Pass 2024: