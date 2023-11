Frida Santamaría fue asesinada de un balazo a quemarropa; su caso se reclasificó como homicidio y su feminicida quedó libre

“Se me hace una burla, una burla a la sociedad”, así se expresa la familia de Frida Santamaría García, una joven de 24 años que fue asesinada por Juan Paulo “N” en Sahuayo de Morelos, Michoacán. Una burla porque a pesar de que el agresor había sido detenido y el caso clasificado como feminicidio, de repente, sin previo aviso, se reclasificó el delito y el feminicida quedó libre; se sospechan intereses políticos de por medio.

El feminicidio de Frida el 18 de junio de 2022 dejó incompleta a su familia y amigos. Ella era de esas personas que se daba a querer, que le alegraba el día a los demás y que solía interesarse por la vida y el bienestar de los suyos. Era amorosa, atenta y entregada.

A Patricia García, su madre, se le quiebra la voz al recordarla y tratar de describir las mejores cualidades de Frida, su primogénita. Una mujer espontánea, llena de vida, que regalaba su sonrisa y su buen sentido de humor a donde quiera que fuera. Alegre, apasionada, entregada.

El cuidado por los demás la motivó a estudiar fisioterapia, quería seguir preparándose profesionalmente y especializarse en la atención de adultos mayores y niños. En septiembre de 2022 estaba por iniciar una maestría, sueño que no pudo alcanzar porque antes fue asesinada. También era una persona muy trabajadora, cuenta su madre, desde pequeña apoyaba al negocio de su familia dedicado a la organización de eventos en salones de fiesta, por lo que solía mantenerse muy ocupada.

Juan Paulo “N”

A su feminicida lo conoció a principios de 2022 aproximadamente cuando comenzó a juntarse con un nuevo grupo de amistades. Pocas personas sabían que estaban saliendo y que tenían una relación, de acuerdo con la señora Paty, no hay un dato exacto de cuándo comenzaron a estar juntos.

Los padres de Frida conocieron a Juan Paulo 10 días antes del feminicidio en la fiesta de cumpleaños 24 de su hija. Él se presentó, les dijo que era dueño del restaurante en el que se encontraban y que no le gustaba mucho hablar se su familia. La madre de la joven notó que él y otra de las personas con las que iba estaban armados.

El papá de Juan Paulo es Alejandro Amezcua, expresidente municipal de Sahuayo de Morelos del 2008 al 2011. Se dice que actualmente busca otra vez ese puesto en las elecciones del 2024. Por otra parte, el cuñado del agresor es Alfredo Anaya Orozco, ex secretario de desarrollo económico de Michoacán y quien también, según la familia de Frida, tiene interés en ser candidato para la gubernatura del estado el próximo año.

A pesar de que no sabía de la relación de Frida y Juan Paulo, la mamá de la joven recuerda que durante esos meses notó algo algo distinto en su hija. Aquella mujer alegre y atenta se volvió más reservada, distante y quizá temerosa. Comparte que tras las vacaciones de Semana Santa llegó con moretones en el cuerpo al regresar de un viaje con este nuevo grupo de amigos, pero ella lo justificó diciendo que se había caído.

Tras el feminicidio salió a la luz la violencia que Juan Paulo ejercía sobre Frida, como fuertes discusiones en donde él le quitaba el celular y la dejaba incomunicada.

“No me quiero morir”

El sábado 18 de junio, como muchos de los fines de semana, a Frida le tocó trabajar, tenía tres eventos que atender y organizar a lo largo del día, por lo que estuvo activa desde temprano. El último al que asistió por la tarde fue a un bautizo en el salón de fiestas Versalles -el cual era propiedad de su abuela. Al acabar su trabajo se sentó con algunas amistades para disfrutar de lo que había organizado.

En la mesa donde estaba sentada había alrededor de 20 personas, todas conocidas y amistades que presenciaron lo que estaba por suceder. Estaba lloviendo. Juan Paulo llegó al lugar descalzo y con el pantalón doblado hasta la rodilla. Se sentó en otra mesa lejos de Frida; iba armado. Posteriormente discutió con ella, sacó su arma y le disparó en el torso.

“Sus últimas palabras fueron: ´Me heriste. Me quema. No me quiero morir´”. pronunció la joven llena de vida que en ese momento su corazón estaba dejando de latir… Un amigo la llevó hasta al hospital, pero el disparo a quemarropa llegó directo al riñón y no hubo manera de salvarla.

A pesar de que había muchas personas que presenciaron los hechos, son muy pocas las que han querido dar su declaración y otras las que la han cambiado en varias ocasiones, ya sea por miedo o por complicidad con el feminicida, poco se sabe de lo que pasó aquella tarde en el salón Versalles. Algunos testigos relatan que Juan Paulo le dio dinero a Frida y después la mató, otros que solo escucharon un tronido o que todos vieron que le dio un beso. “Amistades” que estuvieron presentes, incluso mintieron en decir no haber estado en el evento. La familia de la víctima tiene entendido que la mayoría han sido amenazados.

En cuanto a Juan Paulo, se quedó unos momentos más en el salón de fiestas una vez se habían llevado a Frida al hospital. Recogió sus cosas, así como la bolsa y el teléfono de la joven y se marchó. Se dice que esa noche la pasó en Guadalajara.

“En el velorio se acercaron unas personas y me dijeron que no íbamos a poder hacer nada porque si no sabíamos quién era Alfredo. Y la otra que él tenía una exnovia de mucho tiempo que acababa de terminar con ella, la golpeaba y que en un evento la había intentado ahorcar”, declara la señora Paty.

Amenazas y corrupción

Así inició el calvario para la familia de Frida Santamaría. En un inicio, aunque el caso avanzaba lento, parecía favorecerles. A finales de septiembre de 2022, Juan Paulo se presentó a una audiencia y fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio. A partir de ahí, su familia, con poder e influencias políticas, comenzaron a agredir y amenazar a la de la víctima, además de denigrar el recuerdo de la joven en redes sociales.

“Ellos no esperaban eso, ellos estaban muy convencidos de que no lo iban a detener”, expresa Paty. Hasta la fecha, los seres queridos de Frida y la gente que alza la voz por el caso han sido intimidados, desde vidrios rotos y huevos a los vehículos, hasta acoso y amenazas de muerte.

Durante los primeros días del 2023 se llevó a cabo un juicio abreviado, sin previo aviso a la familia de la víctima, donde Juan Paulo dio una tercera declaración y dijo haberle disparado a Frida por accidente. Se reclasificó el delito a homicidio culposo y el feminicida quedó libre el 24 enero ya que, según la Fiscalía, no había razones para existieran medidas cautelares.

Los familiares de Frida se llenaron de indignación y solicitaron un amparo a nivel federal para que el caso se vuelva a clasificar como feminicidio y se haga correctamente la investigación. Buscan que la Fiscalía revise toda la evidencia de la relación de la violencia que está en la computadora de la joven, la cual se encuentra en el poder de las autoridades desde hace meses, pero no ha sido tomada en cuenta. En cuanto al amparo, se estima que la resolución del magistrado federal se dé entre seis y ocho meses a partir de abril de 2023.

“Lo único que pudo haber pasado es corrupción, porque el cuñado de Juan Paulo decidió involucrarse en el caso y pues al involucrarse él, movieron muchísimos hilos políticos y esto se volvió un caso político, más que nada”. Declara la familia de Frida.

Justicia para Frida

Mientras llega una resolución del amparo, Juan Paulo se pasea y se divierte en Sahuayo en completa impunidad. Ha sido visto en diferentes eventos a través de las redes sociales, asiste a reuniones y a fiestas con tranquilidad en compañía de sus amistades.

La risa, la alegría y la vitalidad de Frida hoy faltan entre las personas que más la querían. Les mataron una parte que se llevó consigo razones para vivir la vida. La señora Paty explica que cada día vive con incertidumbre sin saber cómo va a ser aquel día sin la presencia de su hija. Expresa que es una lucha de todos los días la cual sabe que no terminará.

“Pues realmente no se vive… Yo siento que mataron muchísimo de todos nosotros con ella. Es lo peor, ahora sí que lo peor de lo peor. No vives, no duermes, no tienes nada de lo que teníamos”

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Adai Ruiz Montes de Oca