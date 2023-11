Peatones en la CDMX: la guía definitiva para caminar por la capital sin violar el Reglamento de Tránsito

La Pirámide de Movilidad indica que los peatones tienen la prioridad al circular sobre las calles de la Ciudad de México, sobre todo cuando tienen problemas de movilidad o viven con alguna discapacidad; no obstante, esto no exime a las personas que caminan por las vialidades de la CDMX a seguir el Reglamento de Tránsito.

Dentro de este conjunto de normas que rigen la forma en la que los capitalinos deben transitar, hay condiciones específicas para los usuarios que van en motocicletas, en automóviles, vehículos no automotores, en bicicletas y a pie.

¿Qué dice la Pirámide de Movilidad sobre cómo circulan los peatones?

De acuerdo con la Ley General de Movilidad federal, así como con el Reglamento de Tránsito, los usuarios de la vía pública deben circular dando el paso y respetando el tránsito de las personas en el siguiente orden.

Peatones ; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada.

; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada. Ciclistas.

Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros.

Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros.

Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías.

Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas.

De acuerdo con estas normas, los usuarios de vehículos, sin importar si tienen motor o no, deben conducir para promover la seguridad de los traseúntes.

La capital tiene reglas bien establecidas para desplazarse en ella. FOTO: Cuartoscuro.

¿Cómo peatón qué normas deben seguirse para pasar una calle?

Si bien las personas que caminan por las calles tienen la prioridad a la hora de usar la vía pública, deben ceñirse a las indicaciones que brindan los agentes de Tránsito, así como a la norma que regula sus acciones.

En cuanto al Artículo 5 del Reglamento de Tránsito en su fracción IV, los peatones tienen la obligación de voltear a los dos lados de la vía antes de cruzarla. Esto se debe hacer con la intención de evaluar que en caso de que haya un vehículo acercándose, tenga la oportunidad de disminuir su velocidad y darle el paso.

Además de esto, esta norma exige a la persona que busque atravesar una calle a pie hacer contacto visual con los conductores a fin de que estos noten su presencia y su andar sea mucho más seguro.

Todos los habitantes de la capital deben respetar el Reglamento de Tránsito. FOTO: Cuartoscuro.

¿Dónde cruzan los peatones en la CDMX?

El mismo Artículo 5, pero su fracción VI indica que el cruce de las avenida se debe hacer sobre las esquinas y no a la mitad cuando los peatones transiten por avenidas principales o en secundarias que cuenten con más de dos carriles.

Si la calle tiene un máximo de dos carriles, los usuarios pueden pasar por cualquier punto de esta vialidad, siempre y cuando sea seguro y no se ponga a sí mismo o a alguien más en riesgo.

El Artículo 6 indica que los usuarios que no vayan a bordo de un vehículo tendrán la prioridad en avenidas cuando el semáforo color verde les otorgue este beneficio o cuando la luz de este cambie a rojo mientras ellos hayan iniciado el trayecto cuando aún la señal les daba la prioridad.

Si una vialidad tiene más de dos carriles, se debe cruzar en una esquina o donde haya un paso peatonal. FOTO: Cuartoscuro.

¿Los peatones están obligados a usar el puente peatonal?

Diversos activistas han apodado a los pasos a desnivel como pasos antipeatonales, debido a las complicaciones que ocasionan a los usuarios de la vía pública durante sus trayectos. Sin embargo, la gente está obligada por la norma a usarlos cuando debe atravesar vías de acceso controlado.

Estos puntos como los carriles centrales de Periférico, Circuito Interior o Viaducto, son de alto riesgo para los peatones, por lo que se exige a los ciudadanos el no tratar de atravesar las avenidas de este tipo a ras del suelo.

No obstante, si este punto se encuentra a más de 30 metros del cruce que se pretende tomar, se puede optar por hacer la maniobra sin subir al puente o desnivel, siempre y cuando haya un semáforo, esquina o paso peatonal que lo permita.

Estos puentes pueden omitirse en algunas condiciones. FOTO: Cuartoscuro.

Que el peatón incumpla el Reglamento de Tránsito no es excusa para lastimarlo

No obstante, pese a las normas antes mencionadas, el peatón siempre tendrá la predominancia de paso sobre el tránsito vehicular. Esto significa que los conductores deberán estar siempre pendientes de los riesgos que conllevan sus automos, motocicletas o bicicletas a fin de brindar predominancia al usuario que transita a pie.

Esto no significa que los usuarios puedan caminar por espacios que no están destinados para ellos o pueda incumplir con el Reglamento de Tránsito. Si bien no hay una sanción o responsabilidad que vaya más allá de un regaño por parte de las autoridades, la circulación conforme a la norma ayuda a evitar accidentes.