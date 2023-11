"Le dispararon aquí": estudiante de primaria muere dentro de un salón de clases tras recibir un balazo

Un niño de ta solo 11 años de edad perdió la vida luego de que recibió un balazo dentro de la escuela donde estudiaba. Los hechos violentos ocurrieron en la comunidad de San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués, Querétaro. Según medios locales, el suceso se presentó el pasado martes 14 de noviembre, cerca de las 11:00 horas, en la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” y hasta ahora no hay personas detenidas por esta agresión.

De acuerdo con el testimonio de padres de familia y estudiantes, una de las hipótesis sugiere que los hechos ocurrieron en un salón de clases donde se encontraban alumnos de sexto grado. Aparentemente dos menores de edad discutieron, cuando uno de ellos sacó una pistola y le disparó en el pecho a su compañero; esta versión fue confirmada por una mujer, quien aseguró que su hijo estudiaba con la víctima y el agresor, por lo que presenció el homicidio.

Los hechos ocurrieron dentro de un salón de clases. Foto: cuartoscuro.

¿Qué ocurrió en la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”?

Por su parte otro estudiante que estaba dentro del aula al momento de los hechos comentó, para medios locales, que: "sonó el balazo, cuando le dispararon aquí en la mano, o no sé dónde", dijo el pequeño, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades. Madres y padres de familia acudieron a las instalaciones luego de que ocurrieron los hechos violentos, pero denunciaron que los directivos no les querían dar detalles sobre lo ocurrido.

"No nos dijeron nada, hasta que llegamos nos dimos cuenta por las demás personas", confesó una mujer a la prensa local. De igual manera, otros padres pidieron a las autoridades que se implemente la operación mochila, esto con la intención de revisar que los menores no lleven a la escuela objetos peligrosos que puedan poner en riesgo su integridad física.

Piden que se revisen las mochilas de los alumnos. Foto: cuartoscuro

¿Hay personas detenidas?

Hasta ahora, aún no está claro si hay personas detenidas por estos hechos violentos; aparentemente, el agresor habría sido otro menor de edad, por lo que se desconoce si las autoridades arrestaron a sus padres o resguardaron al pequeño. En un breve comunicado de prensa, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseveró que tiene conocimiento del caso, pero desconoce los detalles de la agresión; el funcionario exhortó a los padres de familia a revisar las cosas que los niños llevan a la escuela.

"La poca información que tengo, porque lo está manejando la Fiscalía, es que estaban jugando con una pistola hechiza, como si fuera una pluma, y que eso fue lo que ocasionó la muerte del niño”, dijo tras manifestar su empatía con las familias de los dos niños involucrados en los hechos (...) Chequemos lo que los niños lleven a la escuela, estar muy al pendiente", dijo.