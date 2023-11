Claudia Sheinbaum niega tener favoritos en la coordinación de la CDMX

Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, indicó que durante el proceso de selección en CDMX del coordinador o coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación no hay favoritos.

“En el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía, del presidente de Morena (Mario Delgado), de la secretaria general de Morena o nadie que esté participando. Tenemos que ser completamente neutrales”.

Asimismo, recordó que quienes están aspirando por la coordinación con Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapala; Ormar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana; Hugo López-Gatell, ex titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; Mariana Boy, ex procuradora Ambiental de la Ciudad de México; y Miguel Torruco Garza, diputado.

Claudia Sheinbaum da a conocer sobre detalles sobre la encuesta de los coordinadores estatales de la 4T. Foto: captura de @claudia_shein

Martí Batres niega acusaciones en su contra que vinculan a Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de la Dra. Sheinbaum sobre que no hay favoritismo en la coordinación de la CDMX, se suman con el reciente comunicado de Martí Batres, jefe de Gobierno de la capital, en donde se habla de la coordinación de Ciudad de México.

“Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real”, aclaró el titular del Ejecutivo local.

En el audio que circula se escuchan temas relacionados con el proceso interno de Morena.

“Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que ponga empate y seguir moviendo todo lo que le ha pegado bien en redes. No me malentiendas, por favor. No es que no quiera hacerle caso a la jefa (Claudia Sheinbaum), es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad”, se escucha en el supuesto audio.