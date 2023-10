No triunfó el amor, abuelita de 83 años se divorcia de su esposo 46 años menor que ella

La historia de una pareja que se llevaba 46 años de diferencia llegó a su fin. Se trata de Iris Jones y Mohamed Ibriham, de 83 y 37 años, respectivamente, un matrimonio que inició en 2020, cuando se dio a conocer la relación a través de las redes sociales, quienes anunciaron su ruptura.

Ante el rompimiento, la mujer de la tercera edad, reveló que solían tener una vida sexual activa; sin embargo, "eso se redujo a nada". Asimismo, reveló otros motivos por el que terminó la polémica relación entre la mujer inglesa y el joven egipcio

El matriomonio duró poco tiempo entre la inglesa y el egipcio Foto: @tlachtga

¿Cómo se enamoraron Iris y Mohamed?

El ahora exesposo de Iris, se casó con ella cuando ella se mudó a Weston-super-Mare, Reino Unido, para vivir en matrimonio y trabajaría como guardia de seguridad privada en Tesco en ese país, Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar de la pareja que se llevaba poco más de cuatro décadas, quienes además, aparecieron en un programa de televisión de revista para hablar sobre su romance y detener las críticas de sus detractores.

En el programa matutino "This Morning", el egipcio reveló que no estaba con Iris porque necesitará algo y aseguró que era un hombre acaudalado.

"Soy un hombre rico, tengo un bungalow en El Cairo”, dijo en entrevista.

¿Por qué terminaron su relación?

Jones reveló al medio Daily Mail que su matrimonio con Mohamed había terminado y que nuevamente se encontraba soltera. En esa entrevista, la mujer reveló que su vida sexual era buena entre ambos al inicio de su matrimonio, pero, con el paso de los años, también dejaron de tener intimidad, ya que Iris estaba cansada de cuidar a su hoy exmarido de 37 años.

La pareja pasaba mucho tiempo juntos Foto: Twitter @tlachtga

“Solíamos tener una gran vida sexual, pero luego se redujo a nada porque siempre estaba cansada de cuidarlo”, reveló.

Asimismo, la mujer de la tercera edad dijo sentirse bien sin su expareja y confesó que debió haber escuchado los consejos de su familia, aunque ya no hay vuelta al pasado; "lo he hecho, está hecho", dijo. Además, lamentó haberlo conocido y aseguró que su mejor esposo siempre fue el primero, Gwyn.

Esta es la razón por la que terminaron

Por otra parte, Iris reveló una de las causas por la que terminó la relación con su esposo, y era que su esposo hablaba árabe todo el tiempo, situación que incomodaba y no le gustaba; "En ocasiones enloquecía", dijo. Asimismo, recordó cuando Mohamed se molestaba porque su exesposa dejaba las ventanas abiertas

Por otra parte, comentó que no se llevaron bien por un tiempo y se separaron. Además, desconoce su ubicación o dónde viva actualmente, o quién le lave su ropa; "Simplemente, no lo he visto, pero algunos amigos lo han visto en Weston", dijo.

Admitió que no es una persona fácil de tratar y quizá, él dé su versión de la historia sobre cómo es que terminaron.

“Soy muy obstinada y quiero que las cosas se hagan a mi manera y fue muy difícil que un tipo viniera a mi casa después de 27 años de celibato y tener que cuidarlo", sentenció.

SIGUE LEYENDO

Policías auxilian a abuelita de 100 años extraviada en el Metro

Niño hace una macabra confesión tras asesinar a su abuela