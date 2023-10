Feria de Paz en Monterrey refrenda colaboración para reforzar la seguridad

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en la región, se llevó a cabo la Feria de Paz en Monterrey, en una coordinación conjunta de los tres niveles de gobierno.

Clara Luz Flores Carrales, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta en pro de la tranquilidad de los ciudadanos a través de esta estrategia.

El evento contó con la presencia de legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales, incluyendo a Judith Díaz, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en Nuevo León, y el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros.

Durante la Feria, se nombraron representantes de bienestar que formarán parte de las Brigadas para la Construcción de la Paz, las cuales operarán en las 10 colonias de la capital nuevoleonesa y Clara Luz Flores anunció que esta exitosa iniciativa se replicará en todo el territorio de México.

"Hasta ahora, 19 estados están involucrados en esta estrategia de seguridad, con 50 municipios y 10 colonias por municipio", afirmó Clara Luz Flores. "Cada 15 días, como lo solicita el presidente, reportamos el progreso y los desafíos que enfrentamos en estos municipios y en las 500 colonias del país".

La Secretaria Ejecutiva subrayó la importancia del trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno y destacó que la paz es un derecho fundamental que debe perseguirse sin divisiones políticas ni tensiones.

“La paz, se logra, como dice la Secretaria Rosa Icela, la paz se gana todos unidos, trabajando hacia el mismo lado, si no, no vamos a lograr la paz. En el tema de seguridad no podemos politizar, no puede haber tensiones, debemos trabajar en conjunto, siempre priorizando, la paz, como dice el presidente Andrés Manuel, es un derecho que tenemos todas y todos”, sentenció Flores Carrales.

Flores Carrales y Judith Díaz enfatizaron que la paz se construye en el territorio y que la justicia es el camino hacia la paz. Hicieron un llamado a todos los mexicanos a contribuir desde sus respectivas trincheras a esta causa noble.

Finalmente, el Alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas agradeció a las funcionarias federales por el apoyo brindado a Monterrey a través de políticas públicas emanadas del Gobierno de México.



El próximo viernes 6 de octubre, los residentes de los municipios de Guadalupe y Juárez en Nuevo León también se unirán a las Brigadas de Paz como parte de este esfuerzo conjunto por la seguridad y la paz en la región.