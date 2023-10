Rosa Icela niega que en México se produzca fentanilo: "Llegan de otros países"

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó que en México no se produce precursores químicos para fentanilo ya que vienen de Asia.

Ante funcionarios de alto nivel de Estados Unidos en el salón Tesorería de Palacio Nacional, subrayó que “México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen en la mayoría de los casos metanfetaminas, hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y efectivamente pasa a Estados Unidos, pero insisto que México no produce fentanilo”.

Tras el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México y Estados Unidos, indicó en México no se cuenta con laboratorios para producir esa droga sintética.

“Llega un kilo, medio kilo o unos gramos de fentanilo y esos gramos, esos pocos gramos que llegan de otros países porque en México no se produce fentanilo, pasa por la frontera y efectivamente se hace una mezcla con otras sustancias y otros precursores químicos y produce todos los daños a la población, entonces quiero insistirlo en eso porque no hay un laboratorio en México que esté legalmente y diga que hay producción de fentanilo y si hay empresas en otros países de las cuales importamos fentanilo para usos médicos y se importa fentanilo por parte de los grupos delincuenciales, entonces no hay una contradicción”; recalcó.

Rosa Icela abordó la problemática del fentanilo durante el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad

FOTO: Especial



La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que los precursores para las drogas sintéticas llegan a México vía los puertos. Además, señaló que lo que sí se encuentra en el país son laboratorios ilegales, por lo que se han realizado incautaciones y se encuentran colaborando en torno a la problemática.

Alertan sobre las "drogas mixtas", nuevo método para enganchar a consumidores

Así mismo, alertó sobre un nuevo método que los narcotraficantes llevan a cabo, el consumo inconsciente de fentanilo que numerosos jóvenes realizan, ya que son víctimas de las "drogas mixtas".

“Entonces, un joven cree que está consumiendo una droga y en esa droga viene adicionado fentanilo, y eso es lo que se llama drogas mixtas. Eso sí, en México no producimos drogas mixtas, pero laboratorios clandestinos, claro, y eso es lo que estamos precisamente persiguiendo a través de la criminalidad internacional”, expresó.

Antes, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, señaló que reconocieron que el tráfico de armas incrementa la violencia en México por lo que se refuerza las acciones para combatirlo

“Estamos haciendo todo lo posible para detener el contrabando de estas armas a los narcotraficantes como parte de nuestra lucha para acabar con cada eslabón de la cadena de narcotráfico. Esta cadena empieza con las empresas en China, que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco, que están produciendo el fentanilo y lo están traficando, esto lleva a lo que cruza por nuestra frontera”, dijo.

Las funcionarias mexicanas indicaron que las extradiciones entre ambos países ya que son tramites cotidianos por lo que continuarán.

Con información de Iván Saldaña

Sigue leyendo:

Muro fronterizo, fentanilo y migración, de esto hablará AMLO durante la reunión de Alto Nivel sobre Seguridad entre México-EU

Odebrecht demanda a Pemex Transformación Industrial