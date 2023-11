A doña Conchita el huracán "Otis" sólo le dejó su cama, ahora clama ayuda ya que está enferma del riñón

A más de una semana del Huracán "Otis", los testimonios de los sobrevivientes siguen acaparando los medios de circulación nacional e internacional. El saldo hasta el momento es de 46 personas fallecidas y 58 desaparecidas. Incluso, en un censo encabezado por los denominados "Siervos de la Nación" se arrojó que hay más de 20 mil personas con viviendas destrozadas por el temporal que pisó tierra el pasado miércoles en categoría 5.

Entre los damnificados se encuentra María Concepción, una mujer de 74 años que tras el paso del fenómeno, perdió todo su patrimonio. Ahora, se encuentra esperando un milagro sentada en una silla azul, al interior de un domicilio temporal, desde donde pide a la población ayudar a la Costa Grande de Guerrero.

Los episodios de rapiña, obtención de víveres y limpieza de escombros continúan en las inmediaciones del puerto de Acapulco tras el paso del huracán “Otis”

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo fue aquella noche trágica del huracán "Otis"?

La mujer residente de la colonia Lázaro Cárdenas de Acapulco ofreció una entrevista para el periodista Ángel Hernández del periódico Milenio, donde relata cómo vivió aquella noche de la tragedia, cuando el temporal pisó tierra con vientos de aproximadamente 260 kilómetros y olas de hasta 10 metros de altura.

"Doña Conchita", como le dicen de cariño, celebra que tiene un techo donde pasar la noche, sin embargo, advierte que el temporal le quitó todo. Le destruyó su cama, su estufa, su televisión y sus muebles. Ella nunca se queda quieta, decide caminar de un lado a otro para poder mantener la forma, sin embargo, ha denunciado que no tiene dinero para subsistir.

El famoso tianguis de ‘la Zapata’ quedó totalmente destruido con más de 600 locales afectados

Foto: Cuartoscuro

"Aunque sea en un petate me acostaré, en lo que se arregla mi situación, así yo podré vivir bien para la condición en la que estoy. Ese día los vientos hicieron tronar todo, fue en la noche, le dije a mi nuera que nos fueramos a un piso de abajo para poder salvarnos", declaró en la entrevista para Milenio

Perdió a su familia y ahora pide ayuda a la sociedad mexicana

La vida era tranquila para Doña Conchita, tenía un techo y un suelo que la cobijaba ante el intenso sol del puerto y las masas gigantes de turistas. Para ganarse la vida se dedicaba a lavar ropa de sus vecinos, hacía labores de limpieza, ahora no tiene donde percibir dinero porque el negocio se acabó. "Ya no puedo más, ya no hay trabajo para mi, espero que la gente se apiade y me ayude", declaró.

Su nuera abrió una cuenta de Banorte para que la mujer de 74 años pueda recibir apoyos económicos: 1244255397 y CLABE 072261012442553970. Doña Conchita alza la voz y pide a las autoridades que no se olviden de las comunidades más alejadas del puerto, "mucha gente lo perdió todo, por favor que se apiaden de nosotros", concluyó.