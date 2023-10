El paso de "Otis" afecta a la canasta básica: el kilo de tortilla llega a los 150 pesos

El huevo, tortilla, jitomate y cebolla, de los pocos víveres que se encuentran en las centrales de abasto alcanzaron precios exorbitantes, ante la escasez que se vive en el puerto de Acapulco, Guerrero. En la periferia de la ciudad costera el kilo de tortilla ronda los 120 y 150 pesos, en las colonias Sabana y Ciudad Renacimiento.

La Libertad otra demarcación ubicada a 30 minutos de la salida del municipio, es una de las zonas donde los productos de la canasta básica son limitados para las familias, tras el paso del huracán "Otis".

“Se vende de dos kilos por familia, pero se deben hacer filas de hasta dos horas. Aquí no ha subido el precio; está en 30 pesos, pero al día solo se puede vender dos kilos por familia”, detalló Alín Rodríguez Bello, vecino de este lugar.

Este producto es de primera necesidad para los mexicanos. FOTO: Archivo

Sigue leyendo:

El huevo también incrementó su precio en Guerrero por el huracán

En la central de abastos en la colonia Vacacional, el casillero de huevo pasó de costar 90 a 200 pesos en algunos puestos, en otros alcanza hasta los 250, y el más económico cuesta 180.

“Sabemos que están entrando camiones de ayuda, pero aquí no han llegado”, lamentó Norma, vecina de Renacimiento.

La población se enfrenta a la necesidad de reconstrucción. FOTO: Cuartoscuro

En este lugar se han habilitado dos comedores comunitarios; sin embargo, la ayuda no alcanza para todas las familias que llegan de otras colonias del centro en busca de un alimento.

La situación se vuelve cada vez más compleja. Algunos de los productos que se ofertan, aseguran los vecinos, son rapiñados. “El problema no son solo los precios carísimos, es que no hay dinero, no hay bancos, no hay nada. El dinero no vale”, narró una damnificada.

Sedena instala purificadoras móviles

Sobre la Costera se observan dos purificadoras móviles que instaló el Ejército Mexicano. Hasta este lugar llegan decenas de habitantes para rellenar garrafones y botes. Los efectivos también colocaron algunos centros de carga. Aquí las personas intentan comunicarse con sus familias, ya que hay zonas que siguen sin suministro eléctrico y sin señal telefónica.

“Si tu familiar se perdió en el mar, acércate”, se lee en una cartulina que porta una mujer en el malecón del puerto.

La Sedena se encuentra en la zona apoyando a la gente. FOTO: Cuartoscuro.

Según las autoridades, el saldo de desaparecidos es de 47 hombres y mujeres que no han sido localizadas, pero en una hora, en este sitio que no han visto a sus familiares desde el 25 de octubre.

Por esta situación, los efectivos del Ejército iniciaron la redacción de una lista en la que quienes no encuentren a su familia dejen la información para intentar localizarles.