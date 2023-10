Jesús Giles renuncia al PAN para sumarse a "Ola Azul" en favor de Claudia Sheinbaum

El ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Jesús Giles, renunció como militante del partido para sumarse al movimiento "Ola Azul", una organización encabezada por ex diputado Gonzalo Espina en apoyo a Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Hasta hace unos meses, Jesús Giles, no coincidía con las acciones de la denominada "Cuarta Transformación", incluso tuvo puntos en contra con el ex gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien falleció en 2022 y que también era parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A pesar de esto, el ex dirigente anunció la renuncia a su partido pues consideró que se impuso a Xóchitl Gálvez como candidata del Frente Amplio Por México. De esta manera, es uno de los ex militantes del PAN que han dejado el partido azul para unirse a la causa de la ex mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum durante un evento de la militancia. Foto: Archivo.

¿Qué es Ola Azul?

En julio del 2023, diversos liderazgos del Partido Acción Nacional, encabezados por Gonzalo Espina, anunciaron la creación del movimiento "Ola Azul", el cual no apoyaba a Morena o a sus partidos aliados, sino que se suma al perfil de Claudia Sheinbaum, a la que califican como una mujer capacitada y calificada, especialmente por su intención de trabajar con diferentes sectores de la ciudadanía.

"Con ella vamos a estar hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, donde quiera que esté, vamos a estar abanderándola hasta donde llegue. Aquí no hay vuelta para atrás, aquí no es de regresar, simplemente estamos defendiendo también como panistas una ideología que nos ha ido quitando del partido, el Partido Acción Nacional no es el partido al que yo entré así casi 12 años", expresó Gonzalo Espina.

Gonzalo Espina durante un encuentro con Claudia Sheinbaum Foto: @gonzalo_espina

Asimismo, el ex diputado local por parte del PAN anunció que realizarán recorridos por las diferentes alcaldías y regiones de México para sumar a panistas que coinciden en su valoración de cambios en la ideología de su militancia.