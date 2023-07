Panistas de la CDMX apoyan a Sheinbaum a través de la "Ola Azul con Claudia"

Gonzalo Espina, diputado del Congreso de la Ciudad de México y quien hace unas semanas renunció a la bancada del PAN, presentó el movimiento denominado “Ola Azul con Claudia”.

En conferencia de prensa, Espina Miranda explicó que a través de este proyecto diversos liderazgos del PAN, que sin renunciar a su militancia, han decidido sumarse y apoyar a Claudia Sheinbaum, quien busca ser la abanderada de Morena a la presidencia en 2024.

Refirió que la política debe entenderse como amor al prójimo y la búsqueda del bien común, por eso “más allá de ideologías o colores, aquí se apoya a una persona quien cuenta con un perfil académico sólido, congruente, experiencia en gobierno y ha sido una mujer que ha venido luchando desde la academia por una mejor ciudad”.

Simpatizantes del PAN se suman al proyecto de la morenista

FOTO: Especial

“Hemos decidido por voluntad propia y de manera libre sumarnos al proyecto encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este proyecto lo hemos denominado la Ola Azul con Claudia”, señaló.

Llamó a los militantes y simpatizantes del PAN y a todos aquellos que no están de acuerdo con las decisiones tomadas y con el rumbo del partido “a que no tengan miedo, aquí hay una opción para que sigan participando de manera activa en la política”.

Reconoció que el PAN ha sido secuestrador por algunos personales que buscan imponer una candidatura “de una persona incongruente, prepotente como lo es Xochitl Gálvez, quien la conocemos, sabemos que es una persona que no ve por los intereses de la gente, ve por los intereses de ella”.

“Desde aquí les pregunto a los panistas, ¿se van a dejar imponer a una persona que jamás los ha representado ni ha hecho nada por el partido y prueba de esto es que ni siquiera está afiliada al Partido Acción Nacional y siempre está donde a ella le conviene, ella misma lo ha dicho”, puntualizó.

Resaltó que, a partir del miércoles 26 de julio, empezarán liderazgos y vecinos comenzarán a realizar recorridos en las diferentes alcaldías de la capital y en distintos estados “para ir sumando a panistas que ya nos han mostrado su interés en sumarse a este proyecto”.

Aclaró que se enfocarán principalmente en las demarcaciones de: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Benito Juárez, y Cuajimalpa.

“Nuestra misión es inspirar a los sectores económicos, medios de la sociedad, a ver en la doctora Sheinbaum la opción más preparada para fortalecer las capacidades de las personas, entendiendo las necesidades de pequeños, medianos y grandes empresarios, así como estudiantes, profesionistas, comerciantes, personas del campo que buscan un proyecto que los convoque a participar y salir adelante”, añadió.

Al cuestionarle el porqué no renunciaban a su militancia panista, Espina Miranda agregó que no tiene porque dejar de lado su ideología y es que solo están apoyando a una persona no a un partido.

Quienes acompañaron al legislador sin partido fueron: su hermano y líder panista en la alcaldía Miguel Hidalgo, Rodrigo Espina Miranda; Gerardo Azuara Rosetti, panista de la alcaldía Benito Juárez, desde hace 15 años y quien actualmente es consejero político del Partido Nacional en la Ciudad de México; así como a Edgar Márquez, liderazgo de Tlalpan; Edi Chávez, panista de Coyoacán; y Raúl Esteban, de Álvaro Obregón.