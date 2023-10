Conductor del transporte público se niega a avanzar si no aparece el teléfono celular que una señora perdió en el camión: VIDEO

El transporte público es parte de la vida diaria de miles de personas en México, no sólo ayuda a llevarlas a sus destinos, también es un lugar donde pueden ocurrir las cosas más inverosímiles, como les pasó a los pasajeros de un autobús en Monterrey, Nuevo León, quienes fueron retenidos dentro de la unidad.

¿La razón? Una usuaria perdió su teléfono celular y muy a la antigua usanza reportó la situación con el chofer, quien también aplicó un método de la vieja escuela y detuvo el microbús hasta que apareciera el equipo, además no permitió que nadie bajara -ni subiera- de la unidad mientras el móvil volvía a su dueña.

Usuario de transporte público comparte peculiar momento

Fue uno de los usuarios del transporte público quien tomó el video de lo que estaba ocurriendo, “Momento surreal banda, estoy aquí p*inches atorado, a una ñora se le perdió el celular, me siento en la p*inche escuela”.

Mientras narraba eso otras personas se reían y alguien gritó: “me van a descontar más que el celular”, mientras otros gritaban que tenían que ir a trabajar. En la grabación se puede ver a otros usuarios hablando por teléfono con visible desesperación por estar varados.

Algunos no tomaron bien el ser retenidos. Foto: captura de pantalla.

Los internautas reaccionaron con humor a la publicación, aunque la mayoría aplaudió la acción del chofer y otras compartieron sus experiencias cuando les robaron sus teléfonos celulares. No faltó quien dijo que la señora era un tanto distraída.

“Como en la escuela, no se van hasta que aparezca. Espero que apareció, si no… saludos a todos los que siguen en el bus”, dijo una usuaria de X.

Robo de celulares en el transporte público

El teléfono celular es indispensable actualmente, por lo que es considerado un objeto de valor y los amantes de lo ajeno lo saben, así es que buscan maneras de robarlos, no necesariamente con asaltos violentos. El transporte público es uno de los lugares donde más robos se cometen. Ante esta situación hay varios consejos sencillos que se pueden aplicar para evitar ser víctima del robo del teléfono celular, como no colocarse cerca de las puertas, mantener bolsas y mochilas al frente, no tenerlo en algún lugar visible.

