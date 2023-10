Paco Ignacio Taibo II llama a "sacudir" a Morena y evitar que se pudra como el PRD

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, llamó a la militancia de Morena a tener memoria y “sacudir” el partido para “volverlo a poner a leer, a discutir, a pensar y a generar pensamiento crítico”, no cometer errores del pasado y recordar en qué momento el PRD se les “pudrió” en las manos y se perdió el espíritu del 68 por las grillas y las “tribus” para construir candidaturas.

En su mensaje durante la celebración por los 12 años de la creación de Morena como asociación civil, el escritor, se centró en recapitular lo que llamó “el triste paso por el PRD”, de la mayoría de los liderazgos y militantes que ahora conforman Morena.

“Necesitamos sacudir este partido, volverlo a poner, a leer, a discutir, a pensar y a generar pensamiento crítico. Queremos gobernar, pero no solo para gobernar, sino para darle un contenido a la manera de gobernar y la manera de gobernar es clara y está marcada, primero los pobres, compañeros”, dijo en su mensaje el escritor.

“Un partido que no lee, es un partido de derecha, digan lo que digan" Créditos: Archivo

??????

Pide tener memoria y recordar sucesos

En este contexto, refirió que deben tener memoria para recordar lo que ocurrió con el Partido de la Revolución Democrática y como lo perdieron por prácticas burocráticas y la conformación de tribus.

“Un partido que no lee, es un partido de derecha, digan lo que digan. Un partido que no tiene memoria y no tiene historia, es un partido convertido en una caja de sardinas. Y la memoria corta nos tiene que llevar a recordar a qué hora se nos pudrió en las manos el PRD”, recalcó Paco Ignacio.

En el contexto de la conmemoración del 2 de octubre y en medio de la división y la creación de un bloque afín a Marcelo Ebrard, luego de que no reconoció el resultado de la encuesta que definió a Claudia Sheibnaum como coordinadora nacional de defensa de la transformación, el escritor, llamó a la militancia morenista a reflexionar.

Añadió que no hay duda que la 4T obtendrá el triunfo en 2024, pero señaló que no sólo se trata de ganar elecciones.

“Podemos ganar por el camino y decir, bueno, pues vamos a tener mayorías y en qué convertimos estas mayorías; en dónde el espíritu del 68 se perdió en el entramado burocrático, en las grillas, en los mecanismos de tribu para construir candidaturas más allá de los principios y tenemos que apretar la marcha. Tenemos que volver a este partido de nuevo, el partido del espíritu del pasado, de la memoria, de no cometer los mismos errores, de construir por delante el servicio al pueblo”, señaló.

El Tendido de Libros del Mes Patrio mostrará pasajes de la historia de México

Morena conforma comisión especial para elaborar Proyecto de Nación 2024-2030

dhfm