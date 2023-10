IMÁGENES FUERTES: así cayó desde un balcón del Palacio Municipal el regidor de Salvatierra

A dos días de que Jorge Luis Zamora Cabrera, regidor de Morena en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, cayera desde un balcón del Palacio Municipal su estado de salud se reporta como grave. Fue el pasado viernes 29 de septiembre cuando se informó que el funcionario público presuntamente se habría aventado desde el ayuntamiento.

De acuerdo con los informes preliminares al momento en que Jorge Luis Zamora llegó a la Presidencia, el pasado viernes a las 18:00 horas, aparentemente tenía al menos 2 lesiones de arma blanca en el abdomen. Según los testigos informaron que de forma agresiva ingresó al recinto, ofendiendo al oficial que resguardaba la puerta para que lo dejara entrar. Cabe destacar que a dicha hora, el Palacio Municipal estaba vacío.

El regidor ingresó al palacio y se aventó desde un balcón

El momento fue registrado por una cámara de seguridad. FOOT: Especial

Una vez que logró ingresar, Zamora subió las escaleras y se dirigió al salón de Cabildos, desde donde se aventó de una de las ventanas, señalaron los testigos. Este momento fue captado por una de las cámaras de vigilancia instaladas en el ayuntamiento y este lunes 2 de octubre comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Una vez que se lanzó del balcón, al lugar, llegaron elementos de los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al regidor para recibir atención médica a un hospital de la ciudad. Trascendió que el funcionario se encuentra en terapia intensiva, con fractura en el cráneo y lesiones de arma blanca en el abdomen.

Presidente municipal de Salvatierra confirmó el estado de salud del regidor

El regidor había entrado minutos antes al Palacio Municipal de Salvatierra. FOTO: Especial

Meditante sus cuentas de redes sociales, el Presidente Municipal de Salvatierra, Germán Cervantes, lamentó los hechos y confirmó el estado de salud delicado del regidor morenista. "Mis oraciones, las de mi familia y todos los que conformamos la actual administración están con nuestro compañero Jorge Luis Zamora, miembro de este Honorable Ayuntamiento", escribió el edil.

Desde el primer momento, me encuentro al pendiente de su estado de salud y he puesto a disposición cualquier apoyo que así lo requiera su familia. Espero de todo corazón una evolución favorable", se lee en su publicación. Hasta la noche del pasado viernes, el partido Morena no había emitido comentario alguno.

Con información de Gabriela Montejano

