VIDEO: motorateros asaltan a pareja, el hombre huye despavorido y abandona a su novia

En México, uno de los delitos más frecuentes es el robo en sus distintas modalidades. De hecho, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan sólo de enero a septiembre del 2023, se han reportado un total de 47 mil 15 robos a transeúntes en la vía pública. Pero, ¿qué harías si en un día ordinario vas caminando con tu pareja por la calle, de repente los intentan asaltar y de pronto él o ella te abandona?

Pues precisamente una situación similiar quedó reflejada en un video que se hizo viral en la plataforma de TikTok. Desde la cuenta de nombre @fresalit, la grabación que tiene más de 12 millones de reproducciones, muestra el momento exacto en el que una joven fue abandonada por su novio cuando los intentaron asaltar en la calle. Te contamos.

La mujer quedó sola con los presuntos delincuentes. Foto: TikTok (@fresalit).

¿Cómo ocurrió el asalto que se hizo viral?

El video que se ha hecho viral en TikTok, muestra cómo una pareja iba caminando agarrada de la mano con toda normalidad por la calle cuando de repente un par de motociclistas se acercaron a ellos para quitarles sus pertenencias. No obstante, más rápido que el canto de un gallo el joven dejó a su novia con los presuntos delincuentes y simplemente se echó a la fuga.

El video generó gran indignación en redes sociales. Foto: Pexels.

Aunque hasta el momento se desconoce la fecha y lugar exacto en el que ocurrió, el incidente no ha dejado de estar en la conversación. Esto no sólo por la indignación que provocó el comportamiento del hombre al dejar a su acompañante, sino porque distintos usuarios hasta parecieron sentirse identificados.

¿Qué pasó con la mujer que fue abandonada por su novio?

De acuerdo con lo que se muestra en la grabación viral, luego de que su novio se echó a correr por el asalto, la joven decidió entregarle sus pertenencias a los asaltantes. Sin embargo, incluso los presuntos criminales sintieron empatía por la situación y le regresaron su bolsa a la chica para posteriormente indicarle el rumbo que siguió su acompañante cuando la dejó.

Los asaltantes le indicaron el rumbo en el que el hombre salió corriendo. Foto:TikTok (@fresalit).

Así fue cómo sólo bastó un video en TikTok para que se detonara toda una conversación no sólo sobre la incidencia delictiva, sino en las relaciones de pareja. Porque ya saben, en las interacciones no faltaron las personas que le recomendaron a la chica darse cuenta de que "no era ahí".

