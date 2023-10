Día Mundial de la Protección de la Naturaleza: Acciones impulsadas en CDMX

El día de hoy, 18 de octubre, es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, y para conmemorar esta celebración te presentaremos algunas acciones que se han implementado en los últimos cinco años en la Ciudad de México.

“Cuando fui Jefa de Gobierno implementamos acciones para cuidar la naturaleza: sembramos 35 millones de plantas y árboles, creamos la Estación de Transferencia y Planta de Selección, y la Planta de Carbonización Hidrotermal, recuperamos 17 parques, tan solo por mencionar algunas”, escribió Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y ex mandataria capitalina, en su cuenta X, antes Twitter.

De acuerdo con el gobierno federal, la mejor forma de proteger a la naturaleza es fomentar el cuidado de las plantas y animales, reciclar, no tirar basura en las calles, así como no desperdiciar agua y alimentos. Asimismo, indica que es relevante no contaminar ríos y mares; todas estas acciones favorecerán en el cambio climático.

Claudia Sheinbaum en sus programas para mejorar el medio ambiente. Foto: @claudia_shein.

Acciones para el cuidado de la naturaleza en CDMX

La Dra. Sheinbaum en su administración implementó el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, el cual tiene como objetivo la revegetación, rescate de ríos y cuerpos de agua, manejo de sustentables del agua, reducir la generación de residuos, mejorar la calidad del aire, entre otros.

A continuación, te compartimos seis datos sobre las acciones para el cuidado de la naturaleza que el gobierno de la CDMX implementó durante este periodo:

1.- De 2019 a la fecha, se ha aumentado el área verde por habitante, pasando de 14.5 m2 a 19.4 m2. Es decir, en la capital del país se han establecido 43 mil 543 mil 166 árboles, arbustos y cubresuelos.

2.- La revegetación del campo ha permitido una mitigación de 10 mil 844 toneladas de CO2e.

3.- Con el programa “Cosecha de Lluvia” de 2019 a la fecha se han cosechado más de mil 720 millones de litros de agua, es decir, en nueve alcaldías se han colocado 62 mil cosechadores de lluvia.

4.- En los últimos cuatro años, el número de especies de aves ha aumentado a 42, y de las que viven en la ciudad pasó de 355 a 397.

En CDMX aumentaron más los días limpios. Foto: Sedema CDMX.

5.- En 2022, se tuvieron 120 días limpios donde no se incumplió una sola norma de calidad del aire y no se rebasó ninguna de estas regulaciones.

6.- Con el Reglamento de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en agosto de 2023, se instalaron 13 huertos urbanos.