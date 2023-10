AMLO celebra reconocimiento a Lord Molécula: "estás muy presumido por tu premio"

Al entrar al Salón de la Tesorería, y previó a arrancar su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó al periodista Carlos Pozos, mejor conocido como "Lord Molécula", que recibió un reconocimiento del Senado de la República por su trayectoria profesional y por informar de manera "oportuna, veraz y objetiva". El también youtuber es un asistente habitual a las "mañaneras" y es popular por su postura a favor del Gobierno Federal.

¿Por qué fue reconocido "Lord Molécula"?

El pasado domingo 15 de octubre, el comunicador dio a conocer el reconocimiento que recibió por parte del senador morenista Alejandro Armenta Mier. En redes sociales, presumió el documento en el que se destaca su labor en los medios de comunicación, pues su trabajo ha impactado en la población y ha aportado “criterios para la formación de la opinión pública y la construcción de una sociedad equitativa, justa y democrática".

Al respecto, Calos Pozos, quien en 1996 recibió el Premio Nacional de Periodismo, agradeció a su equipo y familia por el apoyo, así como a "las audiencias": "Fruto del trabajo de 43 años como reportero me honra el Senado de la República con esta distinción. Agradezco a mi Team y a mi familia por su apoyo y comparto con ellos y las audiencias este reconocimiento que me entregó el senador por Puebla, Alejandro Armenta. ¡Gracias totales!", escribió el comunicador, en su cuenta de X, antes Twitter.

Lord Molécula va "tirando aceite", dice AMLO

"Estas muy presumido, ¿verdad? Por tu premio, tirando aceite", comentó la mañana de este martes el primer mandatario, con una sonrisa, lo que a su vez provocó la risas de los diversos representantes de la prensa reunidos en Palacio Nacional. Tras el reconocimiento, "Lord Molécula" no dejó pasar la oportunidad y presumió a través de redes sociales el reconocimiento del titular del Ejecutivo Federal: '"Estás tirando aceite": El presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, me felicitó por el galardón otorgado por el Senado de la República"', escribió.

Critican reconocimiento en redes

Pese a que su afinidad a la Cuarta Transformación ha mermado su reputación y credibilidad, Carlos Pozos no sólo es youtuber, como muchos de sus críticos destacan al intentar subestimarlo. "Lord Molécula" ves egresado de la licenciatura en Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además, además está por titularse de la Maestría en Periodismo Político, por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

No obstante, tras el reconocimiento recibido por la Cámara Alta, en redes sociales no se hicieron esperar burlas y críticas al periodista; además, cuestionaron al Presidente López Obrador por felicitarlo. “Un periodista confronta, cuestiona e investiga, no alaba"; "La peor vergüenza de un 'periodista' sin duda es que un ente político te galardone" y “una burla para el pueblo de México premiar a este tipo, carente de talento y falta de mérito periodístico" fueron algunos de los comentarios vertidos en plataformas como X.

