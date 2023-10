Retienen a ocho policías estatales en Chiapas, familiares piden su liberación

Desde el pasado viernes 12 de octubre ocho elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas permanecen retenidos en la comunidad Frontera Corozal en el municipio de Ocosingo.

Este domingo sus familiares bloquearon el Libramiento Sur Oriente frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para presionar al gobierno e interceda para liberarlos aunque por el momento no les han resuelto nada.

Rosa Aurora Trinidad Gómez, familiar de policía retenido, declaró que con su esposo son siete hombres y una mujer retenidos desde el pasado 12 de octubre por pobladores de esa zona y desconocen lo que sucede desde el pasado jueves.

"Le hacemos un llamado aquí a todas las familias que estamos los familiares al señor Rutilio Escandón Cadenas que tome cartas en el asunto es personal de su gobierno el que está allá dicen ellos que no es secuestro cómo se le puede llamar a eso si les quitaron sus pertenencias, vandalizaron los vehículos que ellos portaban, los desarmaron.

"Los tienen en encerrados en una cárcel comunitaria cómo se le llama no pueden salir, no sabemos nada de ellos lo sabemos todo lo que le estoy diciendo porque lo supimos a través del Facebook a través de las redes sociales por parte de Secretaría ellos no nos han informado nada", destacó.

Los elementos estaban de comisión en Nueva Palestina y su base está en el municipio de Palenque.

Los familiares permanecerán en el bloque en el libramiento sur. Foto: Lizeth Coello

Los familiares permanecerán en el bloque en el libramiento sur hasta que sus familiares sean liberados. Dijo que hay algunos policías que están enfermos y requieren de medicamentos y desconocen si sus familiares están vivos o muertos.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva se encontraban realizando sus funciones policiales en dicha comunidad; sin embargo, al existir inconformidad por parte de un grupo de habitantes, fueron retenidos dio a conocer la SSyPC.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado retenidos que ya se atiende la retención de los policías.

Derivado de lo anterior se han llevado a cabo acciones paran atender la situación, sosteniendo reuniones de diálogo en Palenque y en dicha comunidad, y se continúan realizando acciones de atención a través del área de Derechos Humanos de esta institución para que a la brevedad los compañeros sean liberados.

