Eclipse de sol: la peligrosa razón por la que no debes mirar sin lentes especiales el fenómeno astronómico del año

El fenómeno astronómico más esperado del año está a la vuelta de la esquina y miles de personas se preparan para observar el eclipse de sol anular que surcará los cielos de Estados Unidos, México y Centroamérica el próximo sábado 14 de octubre. No obstante, para disfrutarlo es necesario usar un filtro especial y no mirarlo directamente. De lo contrario, especialistas advierten serias consecuencias para nuestros ojos, desde graves afectaciones hasta la pérdida de la vista. Para que puedas disfrutar de este asombroso evento, en el Heraldo de México te decimos lo que no debes hacer.

¿Qué pasa si miras un eclipse sin protección?

Aunque es una experiencia inolvidable, de acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, mirar directamente a un eclipse solar puede producir graves daño a los ojos. Incluso si es por un corto período, no tener la protección adecuada para observar el fenómeno, puede dañar la retina de forma permanente e incluso causar pérdida total de la vista, conocida como retinopatía solar, para la que no existe tratamiento.

David Lozano, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que el daño ocular causado por exponernos a un eclipse sucede porque nuestros ojos funcionan como una lente y que cuando la Luna oculta al Sol "es mucho más sencillo clavar la mirada en el cielo sin pestañear, lo que le permite a la luz entrar en nuestros ojos y provocar una retinopatía solar".

“Si fijamos nuestra vista en el Sol, incluso por pocos segundos, su luz se concentrará en el centro de nuestra mácula y la quemará, cual si fuese una lupa sobre un pedazo de papel. Eso dejará una cicatriz que derivará en pérdida de visión central, es decir, en nuestra capacidad de distinguir los detalles finos de aquello que tenemos enfrente, algo fundamental a la hora de reconocer rostros o de leer”, explicó el doctor para UNAM TV.

El próximo eclipse de sol tendrá lugar el 14 de octubre. Foto: Especial

Entones, ¿cómo puedes ver un eclipse de forma segura?

De acuerdo con los especialistas, sólo hay una forma segura de mirar directamente al sol, ya sea durante un eclipse o no: a través de lentes con filtros solares especiales que deben cumplir certificaciones específicas para garantizar la protección ocular. Además, hay que tener presente que los anteojos de sol comunes, por muy oscuros que sean, no son seguros para mirar al astro rey. Incluso, en el Heraldo Digital te contamos, paso a paso, cómo elaborar una cámara oscura con la que podrás observar el eclipse solar, con tan sólo un par de materiales que puedes encontrar en casa, pero ¡ojo!, incluso con estos artefactos hechos en el hogar puedes correr riesgo.

Si quieres disfrutar el eclipse solar, deberás utilizar lentes con un filtro especial. Foto: Cuartoscuro

Presos fabrican visores para observar el próximo eclipse solar en CDMX

Si no te quieres perder el fenómeno astronómico del año, pero no sabes dónde conseguir filtros especiales, en el Heraldo de México de contamos dónde conseguir visores para que disfrutes el eclipse y evites daños a tu vista. Al menos 20 personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, elaboraron lentes bajo la capacitación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como parte del proyecto de reinserción social e inserción laboral, los reclusos fueron capacitados por el astrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias, Zeus Alberto Valtierra Quintal, para la elaboración de los filtros especiales bajo la norma internacional ISO 12312-2015, que garantiza la protección del ojo humano contra la radiación solar durante un eclipse como el del próximo 14 de octubre.

¿Cuánto cuestan los lentes especiales?

Si te interesa adquirir el producto, vendidos bajo la marca institucional “Hazme Valer”, puedes acudir al Museo del Policía de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, o bien a la la Tienda Institucional, ubicada en la Calzada San Antonio Abad número 130, colonia Tránsito. Los lentes especiales tienen un costo de 100 pesos en ambas sucursales, y las ventas permitirán a las personas privadas de su libertad generar ingresos económicos para su sustento y el de sus familias, además de aumentar las posibilidades de conseguir un empleo cuando salgan de prisión.

