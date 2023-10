¿Bajarás un kilo durante el próximo Eclipse de Sol en México? Esto reveló una investigadora de la UNAM

A tan sólo unos días de uno de los eventos astronómicos más esperados del año, pasan de boca en boca mitos en torno al eclipse de sol del próximo sábado 14 de octubre, que de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), será visible en Estados Unidos, México y Centroamérica. Hay quienes aseguran que el fenómeno tiene influencia sobre los seres humanos, que han tejido creencias como que las mujeres embarazadas no deben mirar un eclipse porque su bebé podría sufrir deformidades y hasta la muerte.

Uno de los mitos más difundidos es que las personas pueden perder peso, hasta un kilogramo, durante el evento astronómico sin la necesidad de hacer ejercicio o ponerse a dieta. Aunque sería el sueño de muchos, ¿en verdad es posible adelgazar durante un eclipse solar? La astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julieta Fierro Gossman, tiene la respuesta a esta inquietud, que persiste pese a que el último fenómeno ocurrió hace más de 32 años, el 11 de julio de 1991.

Algunas personas consideran que es posible perder hasta un kilo, gracias a Foto: Especial

¿Es posible bajar de peso durante un eclipse?

Fierro Gossman rechazó que sea posible perder peso durante un eclipse, y aclaró que solamente se trata de un mito que surgió a partir de una interpretación científica. Para explicar su punto, la académica expuso lo que sucede con las fuerzas gravitacionales durante un eclipse, algo que puede observarse a gran escala con un agujero negro. Como ejemplo, pidió imaginar un objeto con forma de salchicha que se aproxima al hoyo negro, que experimentaría un tirón muy fuerte en el extremo más cercano; mientras tanto, la otra punta quedaría rezagada.

"Como resultado, el objeto se despedazaría y los fragmentos orbitarían alrededor del agujero negro", detalló la académica, y explicó que, aunque a una escala menor, algo similar ocurre en nuestro planeta durante un eclipse, pues los mares se comportan como la "salchicha": el agua más próxima a la Luna es más atraída que el agua del lado opuesto, lo que provoca mareas en ambos extremos de la Tierra. Este efecto es más intenso durante un eclipse de sol.

¿Los humanos tenemos "mareas internas"?

De acuerdo con la astrónoma, es a partir del fenómeno expuesto que nació el mito de que las personas pueden perder hasta un kilógramo, pues hay quienes creen que nuestro cuerpo experimenta “mareas internas”, como el mar cuando las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol convergen; sin embargo, está muy lejos de la realidad pues los seres humanos somos diminutos en comparación con la vastedad oceánica.

“Los humanos, en contraste con los 12 mil kilómetros de diámetro de la Tierra, somos de dimensiones reducidas. La Tierra sí experimenta una notable diferencia en sus extremos debido a estas fuerzas, pero nosotros no estamos sujetos a esos mismos cambios gravitacionales. Por ello, no experimentamos alteraciones en nuestro peso de la misma manera que los océanos”, apuntó Fierro Gossman.

¿Y si perdiéramos sólo unos gramos de peso?

Aunque no es posible bajar de peso solamente con el eclipse, el Instituto Milenio de Astrofísica explica que al menos podemos ser un poco más ligeros sólo por unos minutos. Lo anterior, debido a que la fuerza de atracción gravitacional combinada del Sol y la Luna astros "nos da un pequeño tirón hacia arriba", lo que contrarresta "un poco" la fuerza de gravedad de la Tierra. Esto provoca que "disminuya levemente" nuestro peso, pero no la masa. Es decir, no es que los humanos perdamos peso, sino que la fuerza gravitacional es levemente menor y el efecto es pequeño, equivalente al peso de algunas decenas de gramos.

