VIDEO: desenmascaran a tiktoker que presumía de "regalar" dinero a sus seguidores, así engañó a todos

Fredy Lemoine, creador de contenido potosino, fue desenmascarado por una usuaria, quien reveló que sus dinámicas en las que supuestamente regalaba dinero son falsas. Hasta antes de la polémica, el tiktoker ganó popularidad por los videos en los que ocultaba 500 pesos en diferentes puntos de San Luis Potosí, para animar a sus seguidores a encontrarlos antes que nadie. Hasta antes de ser descubierto, el joven tenía más de 15 mil seguidores en la plataforma de videos cortos por sus "generosos" regalos.

Así exhibieron la farsa del tiktoker Fredy Lemoine

Sin embargo, fue fugaz la fama de Fredy Lemoine fue objeto de duras críticas después de que la usuaria Lilia Uribe (@liliaangelicauribe) expuso la verdad detrás de los retos. A través de TikTok, compartió un video de una cámara de vigilancia en el que se puede apreciar cómo después de grabar su contenido, el tiktoker regresaba a los lugares donde se suponía que había escondido el dinero y lo recogía de nuevo para quedarse con él.

“No sean así y engañen a la gente", escribió la mujer en su publicación, y explicó: "le puse en sus videos que en mis cámaras se veía todo y eliminó mis comentarios”; no obstante, luego de que expusieron su modus operandi y de que que el video se hiciera viral, el joven decidió eliminar su cuenta de TikTok.

El momento en el que Fredy Lemoine toma el dinero que pretendía "regalar". Foto: TikTok, @liliaangelicauribe

¿Qué dijeron usuarios de TikTok?

Ante las críticas, Fredy Lemoine primero decidió desactivar los comentarios; sin embargo, eso le valió más reclamos. Luego, debido a la andanada de duros comentarios por su conducta deshonesta, terminó por dar de baja su cuenta. No obstante, los internautas no pararon ahí, pues en la publicación de Lilia Uribe también arremetieron contra el tiktoker. Miles de usuarios expresaron su desilusión y sus seguidores han pedido que aclare la situación, ya que confiaban en su autenticidad y ahora se sienten defraudados.

En TikTok la mayoría de los comentarios condenaron las acciones del joven: "No pude quitarme el perro coraje porque ya desactivó los comentarios"; "se pasan de lanza"; "Lo peor del caso es que si solo lo hace por ser viral pues que gacho"; "invítale unos tacos para que le quites el hambre"; "Ya le iba a ir a poner mototo traicionero y desactivo los comentarios". También hubo quienes tomaron el asunto con gracia y bromearon el respecto: "Nunca dijo que el mismo no se lo podía encontrar"; "él mismo lo encontró y no hizo duo"; "no vaya ser que alguien se los encuentre… mejor se los lleva".

