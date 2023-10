TikToker asegura que ganar 38 mil pesos al mes "no es un buen sueldo" y las redes se le van encima

El tema de los salarios sin duda es uno de los que mayor controversia puede provocar en las sociedades de cualquier país, y su vigencia es permamente, así lo demostró Ana Isabel Fernández, una tiktoker originaria de España y conocida también como influencer que agitó el avispero luego de declarar en uno de sus videos que ganar 308 mil pesos mensuales no podría considerarse un buen salario sino todo lo contrario, ya que apenas alcanzaría a una persona para sobrevivir.

Así lo dejó claro en el clip de algunos segundos de duración en donde comenzó hablando del ingreso que percibe su pareja, de profesión ingeniero y quien gana 2 mil euros mensuales, poco más de 38 mil pesos mexicanos, mientras que ella dedicada a la investigación percibe un sueldo mucho menor, o al menos así lo dejó ver: "Mi pareja ingeniero cobrando menos de 38 mi pesos al mes, yo en investigación ni te cuento", se escucha decir a la la internauta. El tema, como no podía haber sido de otra manera, detonó un acalorado debate en internet y la polémica todavía continúa.

TikToker provoca gran polémica en internet por el tema de los salarios

La tiktoker Ana Isabel Fernández contribuyó este fin de semana a encender la polémica en las redes sociales al considerar que percibir 38 mil pesos mensuales de salario no es suficiente para sobrevivir y aseguró que es un suelo insuficiente. Cabe considerar que la valoración de los salarios en cada sociedad es muy relativo y depende del país en el que se viva, ya que así como hay muchas personas que perciben salarios altos, también hay quienes apenas ganan el salario mínimo, sin importar si se trata de un país considerado rico o en desarrollo.

Fue mediante un video compartido en TikTok en donde la influencer española (@afdezilustre), refirió que para ella es "un drama" que los jóvenes de su país consideren como buen sueldo la cantidad de dos mil euros netos al mes (algo así como 38 mil 496 pesos mexicanos al tipo de cambio del 8 de octubre). Aseguró que no terminaba de comprender por qué muchas personas consideran que con esa cifra se puede vivir "dignamente", un sueldo al que consideró como insuficiente: "Por mucho que nos pese, no, dos mil euros, no es un buen sueldo".

La influencer no quiere que los bajos sueldos se normalicen

Según Ana sus opiniones iban a general revuelo y que posiblemente muchos usuarios de TikTok la iban a "funar", pese a ello insistió en que eso la tenía sin cuidado pues quiere hacer entender a las personas que no es correcto normalizar que ganar menos de 38 mil pesos mensuales es un buen salario, ya que esto permite que que las personas no exijan tener menos sueldos.

"Que hayamos normalizado como generación tener sueldos de mierd** hace que las empresas quieran aprovecharse de nosotros. Que todo mundo de por hecho que tener estudios no sirva para nada porque al final todos vamos a ganar lo mismo. Nos pone en una situación bajísima", aseguró con determinación en el clip. Estos sueldos impide a las nuevas generaciones crear su propio patrimonio destacó:

"Tener un sueldo de 2 mil euros te obliga a tener que compartir piso, a tener una pareja para poder independizarte. Te obliga a tener que controlar mucho los gastos, porque cualquier cosa fuera de esto no te permite ahorrar", resaltó. "No te permite ahorrar para, por ejemplo, comprarte una casa, mientras puedes vivir de alquiler y hacer tu vida sin tener que andar quitándote de cosas".

La grabación ha causado gran polémica y el debate generado en internet está lejos de cesar, hasta ahora el clip compartido por Ana acumula casi 400 mil reproducciones y suma más de 2 mil 700 comentarios, en donde algunos internautas aprovecharon para respaldar sus palabras, mientras que también hubo aquellos que la atacaron.

