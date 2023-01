Noche negra en Culiacán: saqueos, rapiña y cierre de establecimientos tras detención de Ovidio Guzmán

Mientras Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pasaba su primera noche recluido en el penal de "El Altiplano" en Almoloya de Juárez, tras ser recapturado en la localidad de Jesús María, Sinaloa, luego de seis meses de vigilancia en su zona de operación delictiva, Culiacán y sus habitantes seguían viviendo una larga noche negra en el que la sensación de zozobra, ante la posibilidad de nuevas acciones violentas por parte de grupos delincuenciales, continuaba impregnando el ambiente de temor e incertidumbre.

Aunque ya habían transcurrido más de 15 horas desde la captura de Ovidio Guzmán, alias "El Ratón", la capital sinaolense estaba aún lejos de retomar su normalidad y por la tarde y noche de este jueves 5 de enero todavía se reportaban actos de rapiña en diferentes puntos de la ciudad, así como saqueos, lo que motivó a que decenas de establecimientos cerraran sus puertas hasta que la seguridad regrese a las calles, mismas que anoche lucían semidesiertas en este importante centro económico del estado.

Panorama de una de las avenidas de Culiacán ayer por la mañana. FOTO: Cuartoscuro

Normalidad es precisamente una palabra que se escucha todavía distante para los habitantes de la capital de Sinaloa luego de pasar las últimas 24 horas resguardados en sus casas tras el llamado de las autoridades locales y ante los numerosos actos violentos protagonizados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada que tomaron calles, avenidas y carreteras e impidieron el paso con bloqueos y quema de vehículos a todo aquel que intentara transitar de manera libre. Todavía en la madrugada de este viernes estos bloqueos continuaban.

Miles de personas queda atrapados en los bloqueos carreteros

Efectivos militares implementaron operativos de seguridad en la capital sinaloense. FOTO: Cuartoscuro

Hasta poco antes de la media noche de este jueves, diversos reportes en vivo desde las carreteras de Sinaloa constataban que el cierre de caminos continuaba, lo que había generado filas kilométricas de automóviles, tráilers y camiones que intentaban transitar y cuyo paso les había sido impedido por algún bloqueo. En estas largas filas permanecieron "atrapados" durante horas cientos de ciudadanos que intentaban llegar a sus destinos.

Así ocurrió en el tramo carretero que va de Mazatlán a Culiacán, en donde a la medianoche de ayer se reportaba un bloqueo que se había extendido ya por al menos 3 horas, el cual ya había generado desesperación entre las personas que permanecían en el interior de sus vehículos. Se reportó la presencia de personas de localidades cercanas a estos puntos bloqueados quienes habían acudido a la carretera a repartir comida y agua a quienes lo necesitaban.

Ovidio Guzmán fue trasladado la noche de ayer al "Penal del Altiplano", en Almoloya de Juárez. FOTO: Cuartoscuro

Se informó que algunos conductores llevaban ya al menos 12 horas varados y sin ingerir alimentos debido a que las tiendas de conveniencia fueron cerradas ante el temor de represalias. Se reportaron también numerosos tráilers calcinados sobre diferentes puntos carreteros de Sinaloa, como en su frontera con el estado de Nayarit, en donde se contabilizaron al menos 5 unidades siniestradas, las cuales se encontraban totalmente quemadas.

El corresponsal de Milenio en Sinaloa también reportó que grupos de jóvenes, cuyas edades no excedían los 20 años, habían obligado a los conductores, y sus acompañantes, a bloquear algunos puntos carreteros ante el anuncio de la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano bajo amenaza que de no hacerlo, o en su caso movilizarse hacia otro punto, procederían a quemar sus vehículos. Aunque esto no evitó que algunas unidades de carga fueran incendiadas.

El Aeropuerto de Culiacán fue cerrado a las operaciones durante este jueves. FOTO: Especial

Tan solo en la tarde y noche de ayer se contabilizaron al menos 20 bloqueos, tanto en carreteras como en brechas del estado de Sinaloa, en donde la presencia de tráilers quemados y vehículos siniestrados eran la constante.

Saldo de la violencia en Culiacán

Hasta la noche de ayer, luego del operativo militar para lograr la detención de Ovidio Guzmán en Jesús María, Culiacán, el reporte de la violenta jornada de este jueves en Sinaloa fue de un agente estatal sin vida y más de 20 personas heridas, todos ellos uniformados.

La violencia sembró un ambiente de miedo e incertidumbre entre los habitantes de Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

Las acciones violentas obligaron al cierre de múltiples establecimientos comerciales, plazas y centros de diversión, así como instituciones públicas, los cuales dejaron de brindar servicios para que la población se mantuviera resguardada en sus hogares. Por lo menos se reportaron 25 saqueos y actos de rapiña en Culiacán.

Hasta la madrugada de este viernes continuaban las balaceras y sobrevuelos en la capital sinaloense, fuentes oficiales reportaban nueve narcobloqueos activos de un total de 20 que se registraron en una jornada sellada por la quema de camiones y despojo de autos, entre diversas acciones violentas que sembraron el terror en la población local.

