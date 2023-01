Joe Biden sí aterrizará en el AIFA, AMLO lo recibirá el domingo

El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, son bienvenidos a México para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, informó que el lunes encabezará la conferencia de prensa matutina a las 7:00 horas, ya que la reunión bilateral con el presidente Biden es por la tarde.

Sin embargo, no habrá mañanera el martes y miércoles por los trabajos de la cumbre y la reunión bilateral con Trudeau. “Aún cuándo ya va a estar aquí el presidente Biden en nuestro país, que es bienvenido, como el primer ministro Trudeau, el lunes sí vamos a tener conferencia en la mañana, martes y miércoles, también para que vayan ustedes preparándose”, apuntó.

Refirió que este fin de semana realizará una gira privada para supervisar los avances en la construcción del Tren Maya, el cual debe concluirse a finales de este año

“Hoy tengo una gira de fin de semana voy a la supervisión del Tren Maya, ya es una gira que estoy haciendo cada 15 días para que no dejemos de avanzar en esa gran obra De tanta importancia para el sureste, y que va a ayudar mucho al desarrollo de los cinco estados del país. Tengo que estar allá porque es una obra magna, es una obra muy grande son mil 554 kilómetros Y tenemos que terminar a finales de este año”, señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá este domingo 8 de enero a las 18:30 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. En la conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que el lunes el presidente López Obrador recibe al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a las 14:40 horas en el AIFA el lunes 9 de enero.

Aunque también llegaron al AIFA, el presidente López Obrador no recibió personalmente a los mandatarios de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro, y el de Ecuador, Guillermo Lasso.

Al actualizar el programa de los trabajos de la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), detalló los arribos de Biden y Trudeau a México. Dijo que para el lunes 9 de enero, arribarán a Palacio Nacional, el presidente Biden a las 16:15 horas. Se tomará la fotografía oficial con el presidente López Obrador y a las 16:30 horas se tendrá una charla entre los mandatarios y sus esposas.

A las 17:00 horas se llevará a cabo el encuentro bilateral entre los Presidentes López Obrador y Biden, la cual concluirá 90 minutos después. El canciller dijo que se estima que a las 18:35 horas el arribo del primer ministro de Canadá y su esposa a Palacio. Tras un saludo, se tiene la cena trilateral a las 18:45 horas. Se prevé termine a las 20:30 horas.

En tanto que el martes 10 de enero, se realizarán los trabajos de la X Cumbre de Líderes de América del Norte con un mensaje a medios a las 15:30 horas en el Patio Central. El presidente Biden se retirará 20 minutos después y posteriormente la salida de Trudeau a las 16:00 horas.

El miércoles 11 de enero se tendrá el encuentro bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá. Dijo que se firmará un memorando de entendimiento muy significativo entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el organismo equivalente canadiense, “tiene que ver con pueblos originarios dado que es una alta prioridad tanto del presidente López Obrador como del primer ministro Trudeau”.

Tras agradecerle que aterrice en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tras recibirlo viajará con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para “platicar”.

“Nos da mucho gusto la visita del presidente Biden, la visita del primer ministro Trudeau, le agradecemos mucho también al presidente Biden, a su equipo porque habían gentes insistiendo en que no bajara su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles”, dijo.

“Agradecerle al presidente Biden, al servicio secreto, a los que se encargan de la seguridad, de los de la logística, la confianza, si ya había decidido al primer ministro dos bajar ahí, ¿por qué no iba bajar el presidente Biden?”, apuntó.

"Juntos nos traslademos por tierra para platicar, nos vamos a tener mucho tiempo porque se hacen como 30 minutos, 40", dijo.

Al final de la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó del traslado del presidente Biden después de que aterrice en el AIFA. No precisó si viajará en automóvil blindado con altas medidas de seguridad, conocido como “la bestia” en el que se traslada el demócrata.

Tradicionalmente, el presidente López Obrador viaja en un automóvil Jetta blanco en el asiento del copiloto. Solo lo acompaña un elemento de la ayudantía, el cuerpo de civiles encargados de su seguridad. En las giras en los estados, se traslada en camionetas Suburban sin blindaje.

El presidente ironizó que en redes sociales se difundió que Biden aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque finalmente fue en el AIFA.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, manifestó que no se aumentará la seguridad ni se modifica la agenda de la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), tras la detención de Ovidio Guzmán López, alias “el ratón”.

A pregunta expresa sobre el tema, indicó que “en lo que hace en seguridad y logística, todo esto se ha venido trabajando desde hace tres semanas, y no tenemos ninguna solicitud adicional, está todo previsto conforme lo tenemos avanzado”. Dijo que los hechos recientes, como la detención de Ovidio Guzmán, no están vinculados a la Cumbre.

“En materia de seguridad hay una serie de normas que están convencionalmente acordadas tanto con Estados Unidos y Canadá, las tenemos todos ya previstas, no prevemos una modificación en esas medidas, ni tampoco nos lo han solicitado”, explicó.

El domingo 8 de enero, a las 18:30 horas, arribar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quien será recibido personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día siguiente, el presidente López Obrador recibe al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a las 14:40 horas en el AIFA.

En Palacio Nacional, se desarrollarán los trabajos de la Cumbre y los encuentros bilaterales del presidente López Obrador con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El comercio y la importación de maíz amarillo de Estados Unidos será uno de los temas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, analizará con su homólogo estadounidense, Joe Biden, durante la reunión bilateral que tendrán este lunes 9 de enero.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que para consumo humano en México se permite el maíz blanco, y en el caso del amarillo transgénico, se utiliza para forraje de alimento de los animales.

“Estamos en tratos con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, es un tema que se va a a tratar en la reunión bilateral, lo relacionado con el comercio, el maíz se está buscando de que no se consuma maíz amarillo, transgénico, hay algunas inquietudes, ya se aclaró que se puede utilizar ese maíz para forraje, porque con malas intenciones, empezaron a decir que ya estábamos prohibiendo la entrada de maíz en general, no, se aclaró que lo que queremos es que, para las tortillas, sea maíz blanco y no transgénico”, expuso.