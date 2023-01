Claudia Sheinbaum encabeza entrega de créditos para mejoramiento de vivienda

Al encabezar la entrega de 801 créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda por un monto equivalente a 99 millones de pesos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, refrendó que su administración continúa trabajando para garantizar el derecho a un hogar digno, sin intermediarios ni organizaciones de por medio, con el fin de que el recurso llegue de manera directa a las personas.

“Es otra característica de la Transformación: sin intermediarios, sin organizaciones sociales que luego se llevan la mitad dinero; hay organizaciones sociales buenas, pero hay unas también que abusan de la gente. Este programa tiene eso, que es de manera directa, sin ningún intermediario para hacer de la Ciudad de México una Ciudad de Derechos”, expresó.

En el Parque de la Bombilla, en la colonia Chimalistac de la Alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria capitalina recalcó que los créditos otorgados a través del Instituto de Vivienda (INVI), tienen cero intereses y son accesibles para que la población pague solo lo que gaste, de manera mensual, en un lapso de hasta 30 años.

Destacó que, junto con las obras de Vivienda en Conjunto y Reconstrucción, la entrega de estos créditos es parte de las más de 100 mil acciones de vivienda social que se tienen previstas para el cierre de la administración, todo ello sin subir impuestos en términos reales.

Se han realizado 78 mil acciones de vivienda

“Muchas veces nuestros hijos ya grandes siguen viviendo con nosotros porque no han tenido la posibilidad de poderse independizar; o sencillamente no hemos tenido los recursos suficientes para poder arreglar un departamento o una casa; o tenemos un terreno que nos permite poder construir otro cuartito; o tenemos la posibilidad sencillamente de arreglar, de darle mantenimiento a nuestra vivienda porque, a lo mejor, no hemos tenido para poder impermeabilizar. Y este programa se trata de eso”, añadió.

En su intervención, el director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Anselmo Peña Collazo, precisó que la entrega de 801 créditos de Mejoramiento de Vivienda se realiza con un presupuesto de 99 millones de pesos. De las personas acreditadas por familia, 512 son mujeres (64 por ciento) y 289 hombres (34 por ciento), con un total de 2 mil 723 personas beneficiadas.

En 4 años, agregó el director del INVI, se han realizado 78 mil acciones de vivienda que incluyen los programas de Mejoramiento, Vivienda en Conjunto y Reconstrucción, con un presupuesto ejercido de 11 mil millones de pesos. Lo anterior, se ha visto reflejado en la creación de 188 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos.

“Nuestra jefa de gobierno tiene una gran sensibilidad social, y dentro de la política social de nuestro gobierno, la vivienda social es una prioridad (…) Cómo se ayuda a la gente vulnerable, a la gente que no tiene cómo comprobar sus ingresos ante una institución financiera, que no tiene seguridad social, pues solamente con estas políticas comprometidas con la gente que menos tiene”, expresó.

Acciones que mejoran la calidad de vida

El Programa de Mejoramiento de Vivienda atiende problemas de hacinamiento, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o provisional, a la vez que fomenta el arraigo familiar y barrial para quienes que no tienen otras fuentes de financiamiento y se encuentran en situación de pobreza.

Para solicitar el beneficio, cuyo trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios, los interesados pueden acudir a alguno de los módulos de atención, disponibles es la siguiente página electrónica: https://www.invi.cdmx.gob.mx/contacto

De los apoyos económicos que se entregaron este jueves en La Bombilla, 245 son para acabados básicos económicos, 184 para mejoramiento de vivienda, 167 para vivienda nueva progresiva, 135 para acciones de sustentabilidad, 57 para mantenimiento general, nueve para obra externa y cuatro para vivienda catalogada patrimonial.

Al acto protocolario también asistieron el coordinador Ejecutivo de Seguimiento Institucional del Instituto de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras; el director Ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda, Raúl Bautista González; así como beneficiarios y beneficiarias del Programa de alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc.

