Metro CDMX: los Reyes Magos podrán viajar con los regalos y en un horario especial

Este 5 de enero, el Metro informó que permitirá el ingreso de objetos voluminosos en todas las estaciones de las líneas activas de la red; y el horario de servicio será de 5:00 a 24:00 horas. Lo anterior, con la finalidad de apoyar a usuarios que deseen transportar bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos de gran tamaño.

Asimsimo, exhortó a los ayudantes de los Reyes Magos a empacar correctamente cualquier tipo de objeto para facilitar su transportación, así como evitar generar inconvenientes para el resto de las personas usuarias en zonas como andenes, correspondencias, pasillos, trenes y acceso a las estaciones.

Por ello, solicitó hacer uso correcto de las escaleras electromecánicas, distribuirse a lo largo del andén, respetar la línea amarilla, permitir el libre cierre de puertas y no obstruir zonas señaladas para ascenso y descenso de los usuarios.

“De igual manera, se hace un llamado a quienes ingresen con juguetes voluminosos a extremar precauciones durante su trayecto y sostener adecuadamente sus pertenencias para evitar la caída de objetos a vías, ya que estos representan retrasos en el servicio y afectaciones a las instalaciones”, concluyó.

Los policías los cuidarán

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fortalecerá la vigilancia, seguridad y movilidad vial en las 16 alcaldías, a partir de hoy y hasta el viernes 06 de enero, en el marco del Día de Reyes 2023, con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que acudan a la compra de juguetes y otros artículos a plazas comerciales y romerías.

Por ello, la SSC desplegará a cinco mil 75 uniformados de las policías de Proximidad, Metropolitana y complementarias, en coordinación con las autoridades de las 16 alcaldías, los cuales estarán apoyados de 253 vehículos oficiales, 10 motocicletas, 16 ambulancias, cinco grúas, 17 motoambulancias y un helicóptero de Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención.

Serán 350 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito los encargados de garantizar la movilidad peatonal y vehicular en mercados populares, tianguis y romerías para mantener el control del estacionamiento en zonas permitidas y no permitidas, aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, además realizarán patrullajes para prevenir el robo de vehículos y autopartes.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, los efectivos de la SSC reforzarán la vigilancia en sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales y de autoservicio, centros de esparcimiento familiar, hoteles y parques, así como corredores turísticos, entre otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial.

Con el apoyo de los operadores del Centro de Control y Comando (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la ciudad, se mantendrá el monitoreo constante para reportar cualquier anomalía que ponga en riesgo la seguridad de la población y, en su caso, detener a aquellas personas que cometan algún ilícito e iniciar las investigaciones correspondientes.

Referente a los mercados populares y puntos específicos de venta de juguetes, la SSC realiza recorridos con personal adscrito a la Policía Auxiliar (PA) y a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para la vigilancia y cumplimiento de los horarios y las medidas sanitarias para los vendedores y compradores.

Finalmente, los oficiales de la PA y PBI permanecerán atentos a la movilidad de los usuarios en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en los accesos, estaciones y andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, paraderos de autobuses y centrales camioneras de la Ciudad de México.

Para mayor seguridad de la población, la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas bancarias a fin de evitar fenómenos delictivos como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a realizar retiros; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

También exhorta a “Los Reyes Magos” a llevar consigo solo el dinero necesario para realizar sus compras, evitar llevar joyas y objetos ostentosos que llamen la atención, portar su billetera o bolso en el frente sin descuidarlos, procurar no estacionar sus vehículos en la calle, si utiliza estacionamiento, revisar todas sus pertenencias que dejó en el vehículo.

Vigilan zona de juguetes en el Centro Histórico

Este miércoles, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México realizaron un recorrido por la zona de venta de juguetes en el Centro Histórico. En el marco del Día de Reyes, el director general de esta área, Ricardo Jaral Fernández señaló que esta acción tiene como propósito que los ayudantes de los Reyes Magos puedan acudir de manera segura, además de que obtener los mejores precios y la mejor calidad.

Por ello, recomendó a todos acudir a la calle de José Joaquín Herrera, desde Vidal Alcocer hasta el Jardín Torres Quintero, donde podrán encontrar entre mil y mil 500 comerciantes aproximadamente, quienes ofrecen diversos juguetes para esta época. Recomendó a los ayudantes “autoregularse en materia de seguridad”, lo que consiste en: “no traer nada que llame la atención, traer en resguardo bien el dinero, estar siempre alerta de lo que está pasando, no distraerse con el celular”.

“Esas ya son normas con las que hemos aprendido a vivir no solamente en estas temporadas, sino todos los días. Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los que dependen de nosotros y prevenir siempre qué está pasando alrededor. Eso es fundamental”, destacó.

Por su parte, la representante de comerciantes de la calle José Joaquín Herrera, Marisela Mejía Cruz destacó que si “hemos tenido bastante gente, la calle se llena”, y es que reconoció que tras dos años de pandemía, los cuales la pasaron “bastante difícil”, se encuentran trabajando para “recuperarnos un poquito por las pérdidas que tuvimos”.

“Sí estuvo un poco bajo, no te voy a mentir. Pero sí, en estos últimos días que nos quedan ha mejorado un poco. La gente sí ha venido y creo que vamos bien”, refirió.

Finalmente, el representante de comerciantes del Callejón de Girón, Juan Antonio Espinosa Moreno pidió a los asistir con “tranquilidad y con toda la certeza del mundo de que todo esto va a estar en absoluta armonía”, pues dijo “el trabajo lo vamos a hacer en conjunto con las autoridades, para que las personas que vengan a visitarnos hagan sus compras y se lleven lo mejor posible y la mejor imagen que tengan del Centro Histórico”.

