A dos meses del fatal accidente que mató al pequeño Rodrigo en Ecatepec, su mamá rompe el silencio y exige justicia

El pasado 9 de noviembre se registró un fuerte accidente que cobró la vida de un menor de edad, en la Avenida Central Carlos Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México un auto color amarillo el cual se estrelló contra varios puestos que se encontraban sobre la vía pública causando la muerte del pequeño Rodrigo Vera Rodríguez y lesionando a cinco personas más.

A casi dos meses del fatal percance vial, Rosalba Rodríguez, la mamá de Rodrigo, el niño de siete años que murió en el accidente señaló que el responsable aún no ha sido detenido. Asimismo, refirió que aún lidia con las consecuencias que le dejó la traumática experiencia, pues ella se encontraba en el lugar de los hechos junto con su hijo y su esposo, quienes atendían un puesto de papas fritas.

El trágico episodio en la vida de Rosalba

El pequeño Rodrigo fue embestido por un auto Suzuki amarillo con placas de circulación PDV-7887, esto le ocasionó la muerte inmediata, pero su mamá, pese a que también fue víctima de lo ocurrido, sobrevivió y ahora depende de una silla de ruedas debido a las lesiones provocadas por la imprudencia del conductor del auto, quien ha sido identificado como Roberto "N".

Cinco personas más resultaron lesionadas. | FOTO: Cuartoscuro

Ahora, Rosalba tiene que acudir a rehabilitación en la Cruz Roja, ya que dispone de poca solvencia económica para continuar con su proceso de rehabilitación. De igual forma, denunció que no cuenta con ningún tipo de apoyo y que el asesino de su hijo continúa libre, pues el día del accidente las cámaras de vigilancia captaron como se puso de pie y se retiró sin mayor problema, posteriormente abordó un taxi y dejó atrás a las personas lesionadas y al menor fallecido a causa de su imprudencia al volante.

"No hay nada, no hay ninguna respuesta, el responsable no ha sido agarrado por las autoridades, para mí no es nada justo que él esté libre, no tengo apoyo de ningún lado y estoy completamente sola" dijo Rosalba en entrevista con Telediario, asimismo refirió que desde el accidente no ha podido caminar.

El accidente cobró la vida de un menor de edad. | FOTO: Especial

Sólo tenía dos días en con el puesto de papas fritas

Con demasiada tristeza, Rosalba recuerdo a su pequeño hijo como un niño alegre a quien le gustaba cantar, cursaba el segundo grado de primaria y el día del accidente había acompañado a su mamá a trabajar. Los gastos funerarios fueron cubiertos por Sergio Vera, el padre del menor, su familia, amigos, vecinos y una asociación civil, quienes pese a no haber conocido a Rodrigo, se acercaron como un acto de solidaridad.

Rodrigo acompañó a sus papás a vender papas fritas. | FOTO: Especial

La razón por la que el menor se encontraba con sus padres fue debido a que no había quien lo cuidara ese día, por lo que decidieron llevarlo mientras ellos vendían papas en un puesto colocado sobre la Avenida Central, debido a que la acera que existe en ese punto es sumamente estrecha, incluso los peatones tienen que descender para poder seguir su camino.

Roberto "N". sigue en libertad. | FOTO: Especial

Entre las víctimas también fue identificado Marco Antonio López, un boxeador profesional de 25 años conocido como "El Diablo" quien estuvo cuatro días en coma debido a las fuertes lesiones ocasionadas por el impacto. Las otras víctimas fueron identificadas como Alberto González Raymundo de 33 años, Rosalba Rodríguez (madre de Rodrigo) de 37 años, Hugo Miranda Godínez de 43 años y Samantha Alelí Gutiérrez Ortiz de 22 años.

