Juicio de Genaro García Luna, últimas noticias lunes 30 de enero

9:45 | Testifica "El Lobo" Valencia, líder del Cártel Milenio

Óscar “El Lobo” Valencia Nava, fundador del Cártel Milenio, ex líder de "Los Valencia" y ex socio del Cártel de Sinaloa, se encuentra rindiendo testimonio justo ahora.

Ante el juez y miembros del jurado, comentó que le dio en persona a Genaro García Luna 10 millones de dólares en efectivo.=, esto para liberar droga retenida en Manzanillo.

Nava Valencia también aseguró que además de lo anterior, en 2006 él contribuyó con 2.5 millones para una “coperacha” que varios narcotraficantes del Cártel de Sinaloa hicieron para pagarle a García Luna por más información y protección.

“El Lobo” Valencia asegura que para ellos era muy importante asegurar el control del AICM, pues este era el principal punto de entrada de la cocaína que traían de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Nava Valencia ante el jurado aseguró que más de 100 personas fueron asesinadas durante su participación en el cártel y que sus operaciones contribuyeron a introducir más de 100 kilos de cocaína a Estados Unidos. Actualmente se encuentra preso pero saldrá libre en 2025.

Imagen del juicio contra García Luna el lunes 30 de enero. Foto: Especial.

8:28 | Se reanuda juicio contra García Luna

Tras una larga pausa de cuatro días debido a un viaje programado que tuvo de uno de los integrantes del jurado, este lunes 30 de enero se reanuda en la Corte del Distrito Este de Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, acusado por distintos cargos de narcotráfico.

Se espera que esta tercera semana del juicio el gobierno de los Estados Unidos lleve al estrado a los primeros testigos que fueron ex funcionarios en México, entre ellos destaca el nombre de Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, así como el de ex agentes federales cercanos a García Luna.

Luego de dos semanas, solamente ocho personas han estado frente al jurado, el primero de ellos fue Sergio Valdez Villarreal alias “El Grande”, uno de los operadores del capo Arturo Beltrán Leyva, quien narró una serie de entregas de dinero a García Luna en busca de la consolidación del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal. Foto: AFP.

Tramitan nueva orden de arresto contra Genaro Luna en México

México anunció ayer 29 de enero que se tramita una nueva solicitud de aprehensión contra Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que hay una solicitud de aprehensión que “se halla en trámite”, pero no ofreció detalles.

Un agente federal confirmó a The Associated Press que la acción es contra García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

De concretarse la medida podría sumarse a otras dos órdenes de captura que tiene en México por el ingreso ilegal de armas y licitaciones penitenciarias.

La Fiscalía descartó que las acciones que se siguen en México estén relacionadas con el proceso que se desarrolla en Estados Unidos, donde García Luna se encuentra detenido desde 2019, y dijo que el juicio “no incide, en modo alguno, con los procedimientos mexicanos”.

Las autoridades mexicanas continúan gestionando con Estados Unidos la extradición del ex secretario de Seguridad, precisó la Fiscalía.

Uno de los procesos que García Luna tiene en México está relacionado con el fallido operativo federal estadounidense conocido como “Rápido y Furioso”, el cual salió a la luz tras la muerte del agente fronterizo Brian Terry a finales de 2010.

El operativo “Rápido y Furioso” se desarrolló entre 2009 y 2011 cuando agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) permitieron la salida de 2 mil 500 armas ilegales a México para rastrear las actividades de los cárteles de la droga a través del armamento.

La agencia le perdió la pista a la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron encontradas en el lugar en donde Terry fue asesinado en el sur de Arizona.

