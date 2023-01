Así se ven los leones del santuario Black Jaguar-White Tiger a meses de haber sido rescatados

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que médicos veterinarios, cuidadores y biólogos de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre lograron la recuperación satisfactoria de siete leones que llegaron en julio pasado, tras ser rescatados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de la Fundación Black Jaguar-White Tiger.

La dependencia apuntó que esto es gracias a los cuidados y atenciones que recibieron en su rehabilitación los ejemplares, quienes han empezado a vivir en un albergue donde los visitantes del zoológico ya pueden verlos. Agregaron que el macho Iceman y la hembra Zendi son dos de los leones rescatados y rehabilitados por el equipo del zoológico, que también logró acoplar a esta primera pareja en su nuevo albergue.

Antes de ser trasladados al albergue, tuvieron que recuperarse por completo. Foto: Especial

"Para poder pasarlos aquí, tuvieron que recuperarse totalmente de las condiciones físicas inadecuadas en que llegaron. Aquí les dimos el tratamiento correcto y cuando se confirmó que su salud ya era adecuada, se terminó el proceso de cuarentena, la recuperación física y posteriormente se pudieron trasladar a este sitio donde los podemos observar", explicó el subdirector técnico del Zoológico de Chapultepec, Javier Ojeda Chávez.

"Ya los pueden admirar porque ya son ejemplares que están en una muy buena condición de salud. Cuando llegaron al zoológico realmente su estado era delicado y el pronóstico reservado, porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando hasta hacer todas las pruebas, tratamientos y demás. Afortunadamente, se pudo recuperar su salud al 100% y ya están listos para que puedan disfrutar este albergue al aire libre y que las personas los conozcan", añadió.

Refirió que estos ejemplares formaban parte de los más de 200 animales, principalmente felinos, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató del santuario de la fundación Black Jaguar White Tiger, donde su vida estaba en riesgo. En ese predio, ubicado en el Ajusco, los leones, entre ellos Iceman y Zendi, se encontraban desnutridos, con muy bajo peso, con heridas abiertas en la cola, heridas en la piel, algunos con problemas articulares y otros tenían padecimientos como gastritis. El Zoológico de Chapultepec recibió a los siete leones que se encontraban en peores condiciones de salud.

Así se encontraban algunos de los animales que fueron rescatados de la Fundación Black Jaguar White. Foto: Especial

Estos leones, cuatro machos y tres hembras, además de una tigresa, fueron los primeros en salir del predio del Ajusco, en julio pasado. A su rescate pesaban entre 80 y 90 kilos, lo que era muy bajo para un león, y ahora están entre 120 y 130 kilos, detalló el médico veterinario Javier Ojeda.

“Tuvimos que hacer varios estudios, se les hicieron todas las pruebas necesarias de laboratorio y se empezó con una dieta adecuada, suplementación vitamínica, intervenciones médicas para recuperar todas estas lesiones que tenían y afortunadamente han salido adelante”, resaltó.

Añadió que incluso se realizaron endoscopías a dos felinos para poder retirar diferentes cuerpos extraños que habían comido en el predio del Ajusco y que ocasionaban lesiones dentro de sus estómagos. En cuanto a la alimentación, el personal del zoológico les proporciona una dieta de carne roja, pollo, complementos vitamínicos y minerales como calcio.

A los ejemplares machos incluso ya les creció el pelaje de melena, pues llegaron con pelaje muy maltratado debido a la desnutrición. Desde su llegada, personal del Zoológico de Chapultepec también les ha proporcionado enriquecimiento ambiental, mediante la colocación de troncos, pelotas hechas con mangueras de hidrantes, esencias de menta y canela. Todo esto genera desafíos físicos y mentales que promueven comportamientos naturales.

Gracias a los cuidados, a los ejemplares machos ya les creció el pelaje. Foto: Especial

El rescate de todos los felinos fue realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la cooperación de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), de la cual forman parte los zoológicos de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón, donde también llegaron otros cuatro felinos para su cuidado y rehabilitación.

Ojeda Chávez dijo que, a diferencia de lo que ocurría con los felinos en el predio del Ajusco, en el Zoológico de Chapultepec cuentan con cuidado profesional, por parte de personas con amplia experiencia y conocimientos que están al pendiente de su salud y alimentación.

“De ver que en un principio ni siquiera se podían levantar -muchos de ellos tenían heridas en la piel por estar mucho tiempo acostados-, a verlos ahorita ya correr en el jardín, tomar el sol, descansar, ya no pelear por buscar alimento, es bastante satisfactorio. Es una labor de equipo, no de una sola persona, hay muchas personas involucradas para recuperar la salud de los individuos, me da mucho gusto que estén ya en estas condiciones”, concluyó.

Seguir leyendo:

Llegan a Sinaloa leones y simios rescatados de Black Jaguar-White Tiger

Activista que denunció al refugio Black Jaguar-White Tiger lamenta que no se haya detenido al dueño

Leones, jaguares y tigres de Black Jaguar-White Tiger serían trasladados a zoológicos de Puebla