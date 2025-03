Eliminarán 12 magistraturas del Poder Judicial de Oaxaca para 2027

A parir del 2027, en Oaxaca se eliminarán 12 magistraturas del Poder Judicial por lo que pasará de 28 a 16, tras la aprobación de la reforma constitucional local por parte de la LXIV Legislatura.

Con 30 votos a favor y dos en contra, del PRI y Movimiento Ciudadano, las y los diputados locales dieron su visto bueno al dictamen que se encontraba rezagado ante la reestructuración del mismo.

La reforma a la constitución de Oaxaca en materia judicial, establece la reducción de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca de 28 a 16. En el caso de los jueces locales, no se reduce el número.

Noticias Relacionadas Fiscalía de Jalisco resguardó el crematorio clandestino de Teuchitlán desde el 2024, afirma Sheinbaum

La elección de magistraturas y jueces, será hasta el 2027, tal como lo había adelantado en su momento el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo.

La reforma establece la reducción de las magistraturas. Foto: Pixabay

Se creará el Tribunal de Disciplina Judicial

Asimismo, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que será integrado por tres magistradas o magistrados, que durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.

También se creará Órgano de Administración Judicial, el cual se integrará por tres personas que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales, una persona será designada por el Gobernador; otra por el Congreso del Estado; y una por el Poder Judicial. Todo ello en este 2025.

Con la creación de estas dos instituciones desaparecerá el Consejo de la Judicatura para garantizar mayor transparencia en los procesos de selección y evaluar mejor a los integrantes del Poder Judicial.

En el caso de las elecciones de magistraturas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina serán estatales y para las elecciones de juezas y jueces de primera instancia, se realizarán por distrito judicial.

Al fijar posicionamiento, la Diputada presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Tania Caballero Navarro, destacó la importancia histórica que representa esta reforma que responde a las necesidades de la ciudadanía y fortalece los principios que guían la vida pública: no mentir, no robar y no traicionar.