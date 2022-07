Llegan a Sinaloa leones y simios rescatados de Black Jaguar-White Tiger

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) trasladó a Sinaloa un total de 29 leones y tres simios rescatados del santuario del Ajusco, Black Jaguar-White Tiger, el cual fue clausurado por presunto maltrato animal.

Durante la presentación de los nuevos ejemplares en el Zoológico de Culiacán, estuvo presente el ambientalista e Arturo Islas, quien denunció el mal estado de salud en el que se encuentran los felinos.

Dijo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se ha encargado de obstaculizar e incluso de frenar el rescate de los felinos de Black Jaguar-White Tiger, lo cual ha puesto en riesgo la vida de más animales como la leona Lucky, que ya está en muy mal estado de salud por no permitir que sea atendida.

Lamentó que en el refugio hay varios animales ciegos, con estrabismo y diversos padecimientos que ponen en riesgo su vida, pero esto no parece importarles a las autoridades.

“Les valen los animales, les importan sus puestos, pues ahora porque me llamo Arturo vamos a pedir la comparecencia en el senado de la Procuradora Blanca Alicia Mendoza y del subprocurador y así tenga que hacer alianzas con los que me caen gordos, las voy a hacer porque me estoy lamiendo los bigotes porque la despidan”, expuso.