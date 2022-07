Subprocurador de la PROFEPA es acusado por poner en riesgo la vida de los felinos de Black Jaguar & White Tiger

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, denunció que el encargado de la Subprocuraduría de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Rodolfo Vilchis Noriega ha obstaculizado los trabajos de rescate de los felinos decomisados a la Fundación Black Jaguar & White Tiger.

Lo responsabilizaron de cualquier cosa que le pueda ocurrir a la leona, que lleva por nombre “Lucky”, la cual ya esta “en muy mal estado de salud por no permitir que sea atendida”.

“Estamos realmente sorprendidos, molestos, desanimados ante tanto conflicto que ha generado la Profepa solo por tratarlos de ayudar. Las instituciones zoológicas de la AZCARM hemos gastado mucho dinero en la revisión y atención médica de los ejemplares, en la adecuación de espacios en los zoos y en todo lo que implican los traslados. Es mucho trabajo y muchos recursos lo que hemos invertido en ayudarlos, porque cabe señalar que todo esto debiera ser su responsabilidad, y lo único que hemos recibido son maltratos, agresiones y conflictos”, acusó.

Zazueta alertó que los animales están en muy mal estado y reprochó que Vilchis, que no tiene conocimientos en vida silvestre, se haya dedicado ha dificultar su atención y a frenar varios traslados.

“Hay muchos felinos en muy malas condiciones, hay varios ciegos, con estrabismo y diversos padecimientos que hay que analizar. Hay una leona muy enferma, la llaman Lucky. Ellas está tirada en el piso a la intemperie, esta expuesta al intenso sol por las mañana y en la tarde le llueve diariamente, de verdad está muy mal y el Señor no nos permite rescatarla”, puntualizó.

Los animales están en muy mal estado. Foto: Especial

Calificó de “pesadilla y es muy desagradable no poder ayudar simplemente porque no nos lo permiten; dejan a nuestro personal afuera, a nuestro grupo de veterinarios no les dan acceso a diversas áreas y cuando lo hacen, lo hacen con muy malos modos e incluso se portan agresivos”.

“Es una lucha constante, cuando los animales ya no deben comer por la anestesia, extrañamente gente de la Profepa les avienta comida y echan a atrás todo el proceso para sedarlos, cargarlos y trasladarlos”, detalló.

Zazueta Zazueta dijo no saber qué está pasando ni entender por qué Vilchis, en lugar de ser un aliado de esta misión de rescate y de ser el más comprometido con la vida de estos animales, pareciera que está en de la AZCARM y de toda la ayuda que están dando, y que los animales simplemente no le interesan.

“Esto es muy desgastante, se ha convertido en un encontronazo con las autoridades cuando nosotros lo único que estamos haciendo es hacer su trabajo y pagar lo que ellos debería de pagar, es una gran insensatez nos tratan mal por ayudarlos”, refirió.

Finalmente apuntó que “hay muchos problemas ahí adentro y al parecer todo es una lucha de poder que no entendemos; que quede bien claro a nosotros no nos interesan ellos, no es un tema contra las autoridades es un tema por los animales; nosotros lo único que queremos es ayudar a salvar a esos animales de la terrible condición en la que se encuentran”.

