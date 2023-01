Legislatura del Edomex retoma discusión sobre aborto legal

En la Legislatura mexiquense se revivió el debate sobre la despenalización del aborto, incluso, se pidió que se avale, aunque esté en desarrollo el proceso electoral a gobernador. Además, se advirtió sobre los riesgos en la vida de las mujeres de no legislarse y la importancia de impulsar la educación sexual a temprana edad.

A través de la bancada de Morena se realizó el foro "Rompiendo paradigmas: educación sexual en escuelas y aborto legal en el Estado de México", a cinco días de que arranque el cuatro período ordinario de sesiones.

Por parte de la bancada de Morena, la diputada local, Anaís Miriam Burgos Hernández, lamentó que no se han puesto de acuerdo para pasar la iniciativa de despenalizar el aborto, mientras que en otros estados han respondido que sí se apruebe.

Calificó de histórico que en el Congreso mexiquense se retome el debate y se pregunte cuándo se avalará. Resaltó que a diferencias de otras propuestas las que se han ingresado en la entidad son innovadoras y de vanguardia, pues no sólo abarcan el tema penal.



Reconoció que es fundamental que los menores conozcan de educación sexual, para que en su edad adulta tomen decisiones de manera responsable, aunque lamentó que se tiene desconocimiento y a los riesgos que se enfrentan son la coacción, enfermedades y embarazos.

La entidad hoy pasa por una etapa crucial

Lamentó que en tanto no se aprueba la despenalización del aborto, mujeres abortan clandestinamente o viajan a la Ciudad de México. Aclaró que despenalizar no es lo mismo que legalizar, pues con ello se protege a las mujeres de escasos recursos y en general se le permite al sector poblacional decidir sobre su cuerpo y vida.



Reconoció que la entidad hoy pasa por una etapa crucial para el desarrollo de la elección a gobernador, pero retó a que las iniciativas se aprueben. Cabe recordar que desde el 2021, las bancadas de PRD, Morena y MC ingresaron iniciativas individualmente sobre el tema, aunque no se ha tenido avances en su discusión y análisis.



En el realizó el foro "Rompiendo paradigmas: educación sexual en escuelas y aborto legal en el Estado de México" expertos debatieron sobre el tema desde la educación sexual en las escuelas; la falta de educación sexual; y los riesgos de no legislarse.



La psicóloga y docente, Marcela Elizabeth Macías Becerril, planteó que el tema debería retomarse en los libros de texto e incluir riesgos, mi cuerpo, y la educación desde los derechos humanos.

Y sugirió permitir la diversidad de pensamientos, el debate, manejar lenguaje claro, sencillo, conciso y que no complique; mientras que a los padres a ser más sensibles y acceder a hablar sobre el tema con sus menores.



En el encuentro se retomó que el Censo 2020 en México arrojó que hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, el 30 por ciento de la población.



Y se citó que en 2020 hubo 373 mil 668 nacimientos de madres adolescentes, y de dichas estadísticas 8 mil 776 son hijas e hijos de niñas de 12 a 14 años. Lo anterior tiene mayor incidencia en Chiapas, Tabasco, Guerrero y Coahuila.



Además, que se conoce que las niñas de 10 y 14 años que se embarazan es de amigos, familiares, ex novio, desconocidos, de violaciones o matrimonios arreglados.

