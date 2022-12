Edomex: avanza aumento en tabla de valores de uso de suelo y construcción en 93% de los municipios

Por mayoría de votos y con el exhorto a dos municipios, en comisiones los diputados locales avalaron el dictamen de las tablas de valores unitarios en el que se ratificó que el 93 por ciento de los ayuntamientos tendrán un aumento que repercutirá en el pago de impuesto predial.

En sesión de las comisiones de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público y Administración Municipal, avanzó el proyecto de dictamen que sufrió algunas modificaciones para quedar que 111 tendrán incrementó de entre el 0.1 y el 10 por ciento y seis de entre el 10 al 20 por ciento.

En tanto, los municipios de Axapusco, Calimaya, Chiautla, Chiconcuac, Joquicingo, Papalotla, Tepotzotlán y Tezoyuca ratificaron los valores unitarios de suelo vigentes en 2022. De los que tendrán una alza del 10.1 al 20 por ciento de aumento, Apaxco será del 10.6 por ciento; Atizapán de Zaragoza, 10.56; Naucalpan 68; Ocoyoacac 10.31; Tecámac 17.3 y Tenancingo 11.44 por ciento.

Exhortaron a los municipios de Calimaya y Joquicingo apegarse a los lineamientos (Foto: Gerardo García)

En cuanto a la actualización en habitacionales el promedio es de 6.97; comerciales 8.92 por ciento; industriales, 8.91 por ciento; industriales, 8.71; equipamiento 8.78, especiales 4.98, dando un promedio general de 7.67. "La metodología utilizada para calcular el porcentaje de actualización de los valores unitarios de suelo de los municipios, se determinó mediante la relación de proporcionalidad entre el promedio de la sumatoria de los valores de las áreas homogéneas vigentes durante el ejercicio fiscal 2022 y propuestos para 2023", dijo la legisladora, Mónica Angélica Álvarez Nemer.

Exhortaron a los municipios de Calimaya y Joquicingo apegarse a los lineamientos establecidos del Manual Catastral para sustentar las actualizaciones, derivado de que las autoridades correspondientes consideraron que su petición no era procedente. La diputada de Verde Ecologista, María Luisa Mendoza Mondragón, propuso exhortar a los gobiernos municipales a que la cobranza sea eficiente, para que no se tenga cada año la misma situación y que no solo unos cuantos paguen impuestos y otros se queden en el libre albedrío de la autoridad municipal.



El decreto aún tendrá que pasar al pleno para que sea votado en sesión en los próximos días.

