Justicia para "Morgan": cortaron la cola de un perrito con machete y vecinos denuncian que hay más casos

Una nueva agresión en contra de un perrito callejero ha causado indignación entre los habitantes del estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron en el municipio de Tonalá, donde, al menos una persona, atacó y mutiló gravemente a un lomito que se encontraba deambulando en las calles. De acuerdo con pobladores de la zona, el ataque fue tan salvaje que el animal perdió su cola como consecuencia de los machetazos que presuntamente recibió.

A través de redes sociales, una mujer identificada como Ruby detalló que encontró a un perrito callejero, sin cola, caminando sin rumbo por el Fraccionamiento Misión del Acueducto en el municipio de Tonalá, Jalisco. Según la mujer, ella acogió al animal en su casa y se percató de que sus heridas eran consistentes con las que ocasionaría un machete, hecho que llamó su atención debido a que no es el primer caso que se reporta en el área. La usuaria aseguró que hace apenas unas semanas, un can, llamado "Negrito", presentó una enorme herida en su cabeza, la cual también fue realizada con un machete.

El animal perdió su colita por completo. Foto: Facebook Ruby Vizcarra.

"Morgan (nombre que se le dio al nuevo perrito callejero agredido) ya no tenía su cola. Completamente tenía la cola mutilada, lo que hicimos pues fue resguardarlo, le hablamos a una veterinaria. Llegó a revisarlo y nos dijo que era un corte totalmente limpio, o sea que fue pues de alguna manera un machetazo", escribió la mujer en sus redes sociales, desde donde compartió los casos de ambos caninos agredidos con el mismo tipo de arma.

De igual manera, la mujer detalló que Morgan fue atendido inmediatamente por el médico veterinario y fue sometido a una cirugía; tras el procedimiento el lomito se encuentra estable de salud y se está recuperando de sus lesiones. No obstante, Ruby detalló que será difícil identificar al agresor del perrito, ya que el fraccionamiento, donde se presentó el caso, no cuenta con cámaras de vigilancia y los vecinos aseguran no saber nada respecto a la persona que podría estar agrediendo a los animalitos de la zona.

Mascotas del fraccionamiento piden justicia por las agresiones contra los caninos. Foto: Facebook Ruby Vizcarra

Ante los acontecimientos, decenas de vecinos expresaron su preocupación, añaden que ya se han presentado dos casos de agresiones contra los perritos y en ambas situaciones el agresor ocupó un machete para realizar los cortes. "No sabemos realmente quien o quienes están haciendo este tipo de cosas, donde han pasado estos dos casos no hay alguna cámara, es preocupante el miedo de salir a la calle, ahorita son perritos callejeros y más adelante podrían sean niños", dijo una usuaria de Facebook.

