Claudia Sheinbaum: Plan Sonora generará riqueza para el estado y representa el futuro del país

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, impartió la videoconferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno” ante habitantes del municipio de Cajeme, Sonora, donde reconoció la importancia del Plan Sonora, proyecto de desarrollo energético y empresarial creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que generará riqueza no solamente para el estado, sino para todo el país.

“Por primera vez el presidente le ha dado la oportunidad a un estado de la República de ser parte de estas empresas. No solamente el Estado va a tener participación, sino el estado de Sonora va a tener participación. Y con ello, se va a generar una riqueza enorme para Sonora y además va a representar el futuro de nuestro país. Y yo por eso no quería dejar de compartirles la emoción que a mí me provoca este plan que se está gestando”, precisó.