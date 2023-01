Alejandra del Moral pide una elección de propuestas y no de descalificaciones en el Edomex

La precandidata del PRI, Alejandra Del Moral Vela llamó a que en la elección a gobernador del Estado de México, prevalezcan las propuestas y no las descalificaciones. Además, llamó a la militancia priísta a crear un ejército de valientes y construyan un proyecto de inclusión.

Este domingo, la excoordinadora por la defensa del Estado de México continuó con las actividades de precampaña y arrancó en el municipio de Rayón, aunque también programó actos en San Antonio la Isla y Mexicaltzingo.

Ante medios de comunicación, reportó que ya ha estado en 15 de los 125 municipios demarcaciones; y la militancia como simpatizantes, están comprometidos y contentos.

En entrevista y a pregunta expresa, convocó a que la elección de gobernador se impongan las propuestas y no las descalificaciones, más allá de que en el área jurídica cada actor recurra al instituto electoral o instancias jurisdiccionales.

“Yo esperaría que sea una precampaña de propuestas, claro que el territorio legal o en los términos jurídicos o en los institutos estaremos presentando las denuncias correspondientes a los actos que cada uno corresponda o que crea que es correcto”, indicó,

“Pero lo que yo hago votos uno: que ella haga su propia campaña, y dos: que sea una campaña de propuestas y no de descalificaciones”.

En su mensaje a la militancia en Rayón, Del Moral Vela insistió en defender lo que se ha construido con la finalidad de cuidar lo que se tiene como el hecho que sigan los programas sociales, pero que crezcan en el estado y el país, pues, recordó, que el PRI fue el creador.

A las mujeres y hombres de Rayón, convocó a ser valiente para proteger a la entidad, aunque también cambiar lo que no se ha hecho bien.

Asimismo, llamó a construir un ejército donde en el caso de los varo, aclaró, que el sector femenino no es su competencia, sino son complementarios.

“Nosotros no somos competencia, hoy somos absolutamente complementarios y quiero pedirles que me ayuden, quiero pedirles que me acompañen, que me arropen y que construyamos un ejercito de mujeres y hombres valientes dispuestas y dispuestos a defender al Estado de México”, declaró.

La priísta recalcó que no fue fácil ir en alianza con el PAN, PRD y NAEM, pero los unió las coincidencias. Por ello, llamó a constituir un proyecto de inclusión y de unidad, porque ella vestirá los otros colores en esta elección, pero que su corazón y sangre roja siempre la tendrá por su partido.

“Todos los que estamos aquí somos políticos profesionales, cierto, y hoy quiero pedirles con una altura de miras a crear un proyecto de inclusión y de unidad por el Estado de México que me van a ver vistada de rojo, de azul, amarillo y tuquesa, pero que el corazón y la sangre roja de aquí al pultimo día de mi vida”, indicó.

Alejandra Del Moral Vela se encontró con artesanos del municipio y los de Arteollin Alonso la instruyeron a hacer el tradicional molinillo, para hacer chocolate, y además recibió de obsequió unos aretes de esta artesanía.

El acto que se llevó a cabo en la cabera municipal estuvieron la expresidenta y los expresidentes de la demarcación.