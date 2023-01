Honorio "N" es el principal sospechoso del feminicidio de Daryela, su novia 45 años menor que él, en Baja California

Con esposas en los pies, una venda en la mano derecha, una en el brazo izquierdo y los pantalones con manchas de sangre fue presentado ante la justicia Honorio "N", quien es acusado de haber asesinado la joven de 25 años de edad Daryela Valdez Rocha. Las autoridades creen que el hombre de 70 años de edad habría acabado con la vida de la víctima en su domicilio.

Iván Carpio Sanchez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se sumó a los lamentos por estos hechos, los cuales calificó de lamentables e informó que la muchacha había buscado a las autoridades para que la ayudaran. La primera denuncia que interpuso la joven no señalaba a este agresor, sino a otra persona que la habría amenazado de muerte. Al no haber evidencias para poder inculpar a alguien, las autoridades no pudieron avanzar en el caso.

La segunda acusación sí fue en contra de Honorio, a quien señaló por hacerla padecer la violencia intrafamiliar. Cuando los elementos de la institución acudieron a la casa de Daryela, no la encontraron, lo cual impidió que le pudieran brindar la atención integral que necesitaba para salir del ciclo de violencia.

La asesinó a sangre fría

La línea de investigación que sigue la Fiscalía asegura que la pareja llegó al lugar en el que vivían en la colonia González Ortega abrazados. Mientras ambos estaban en el lugar, el pasado 15 de enero, él la habría asesinado.

De acuerdo con la necropsia que se hizo al cuerpo de la Daryela, habría sufrido 34 lesiones por una arma punzocortante. La mayor parte de las estas lesiones, indica el análisis, tuvieron como fin dañarle la parte superior del cuerpo.

Las puñaladas en el cuello, destaca este estudio, fueron las que habrían ocasionado la muerte de la víctima. Esta autopsia será parte determinante en la investigación.

"Tal vez logró engañarla a ella o tal vez logró reconciliarse con ella pero no nos va a engañar a nosotros y con la evidencia vamos a demostrar que él es responsable y debe pagar por lo que hizo y nosotros no lo vamos a perdonar", manifestó Carpio Sánchez.

La Fiscalía se encarga de recabar la evidencia sobre el caso a fin de poder tener una carpeta robusta que permita castigar al hombre por el feminicidio.

Por lo pronto, se encuentra en prisión preventiva, las audiencia de vinculación a proceso será el próximo domingo 22 de enero a las 10:00 horas en sala 3 del Centro de Justicia Unidad Río Nuevo.

Este es el primer feminicidio que se registra en Baja California este 2023. Las autoridades aseguran que no hubo fallas en la forma en la que se atendieron las denuncias de la víctima.

Un riesgo latente

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en México el 93 por ciento de las mujeres que sufren violencia son víctimas de algún familiar, amigo o persona cercana.

Tan solo durante los primeros 10 meses de 2022 más de tres mil 155 integrantes del sexo femenino fueron asesinadas. En promedio, fueron 10 las víctimas de feminicidio al día dentro de la nación.

