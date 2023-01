Carlos Manuel Merino: gobierno de Tabasco acatará resolución de la SCJN sobre reducción de diputados plurinominales

Este jueves por la mañana, el gobernador de Tabasco, el capitán Carlos Manuel Merino Campos, dijo que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar marcha atrás a la reducción de diputados plurinominales de 14 a solo 8 que aprobaron los diputados del Congreso Local en el mes de agosto del 2021.

El mandatario tabasqueño sostuvo que la reducción de los diputados plurinominales pudo haber generado ahorros importantes y era necesario ya que no se requieren tantos diputados.

"Yo defiendo lo que marca la reforma electoral propuesta" Foto: Especial

”No solo el ahorro, si no que la gente para ser representada, debe votar es una democracia directa, acuérdense que los diputados pluris fue una forma que benefició igual a muchos miembros prominentes de los antiguos partidos dominantes, no me va a convencer porque yo defiendo lo que marca la reforma electoral propuesta y ese era un punto medular a nivel local y a nivel nacional, además, se debería reducir, yo fui legislador federal se deben de reducir no hacen falta tantos” señaló Merino Campos.

Ley Dedazo

Por otra parte, el gobernador de Tabasco celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación válido la denominada “Ley Dedazo” la cual, permite a los ayuntamientos municipales designar de manera directa a los delegados municipales sin realizar elecciones.

