Jalisco busca blindar la frontera con Zacatecas para inhibir el delito

La estrategia para inhibir la delincuencia, especialmente las desapariciones y enfrentamientos que se han tenido en municipios de la zona norte de Jalisco, principalmente en los límites con Zacatecas, plantea la revisión en las comisarías municipales de Jalisco.

Así como inició esta mañana en la Policía de Colotlán y Villa Guerrero, también otros municipios de la zona norte se estarán revisando por las fuerzas federales en coordinación con el Estado, adelantó el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro.

"No se está interviniendo nada más la policía de Colotlán, la intervención va a ser comoleta, son varios municipios y la intervención se va a hacer completa, son varios municipios y se va a hacer una revisión completa en aquella zona, estamos hablando de Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán, Huejucar, Huejuquilla, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Bolaños, San Martin, es una región con muchos municipios, Mezquitic, que tiene realidades distintas y en la que vamos a estar trabajando sobre todo en los puntos en los que hemos identificado que puede haber más problemas y en los que tenemos que poner atención".

Sin embargo, y pese a que ya se intentó reunir con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, a fin de revisar e incluso acordar de manera conjunta una estrategia en esta zona que limita a ambas entidades, Alfaro dijo que no ha tenido éxito.

"No sé qué suceda con el gobernador, no quiero generar polémica proque lo que menos necesitamos ahorita es generar ruido, pero lo busqué y no tuve suerte no lo encontré ni tuve respuesta, desconozco las razones, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo coordinados con el Gobierno Federal y con el Ejército para mantener la presencia en aquella zona y sobre todo al tener perfectamente identificados los puntos en los que se tiene que reforzar, la estrategia va caminando, por lo mismo no se puede dar mayor información al respecto, pero si les puedo decir que tenemos una presencia fuerte, que tenemos un despliegue hecho allá y que vamos a estar monitoreando en las próximas horas cómo avanzamos".

Respecto de la localización del vehículo en el que se trasladaban cuatro jóvenes, tres de ellas originarias de Colotlán, insistió una vez más que no se debe perder de vista que son hechos que ocurrieron en Zacatecas y no en Jalisco.

Sin embargo, señaló que ya hay un diagnóstico de esta zona que fue revisado en la mesa de seguridad estatal que incluye como parte de la estrategia, la búsqueda de estos jóvenes así como de las demás personas que han desaparecido en estos límites.

Por lo pronto, como parte de la intervención en las comisarías municipales se estará revisando el armamento y otras acciones operativas.

Enrique Alfaro sostiene que no se puede asegurar que la zona norte de Jalisco tenga un problema en materia de seguridad porque los hechos acontecen en otra entidad.

Finalmente, el mandatario no descartó que en caso de que se encuentren situaciones que así lo ameriten, el estado podría intervenir y tomar las policías de los municipios en sus tareas operativas.

Sigue leyendo:

Zacatecas: encuentran camioneta de 4 jóvenes desaparecidos, había restos humanos

Autoridades: ataque donde falleció empresario en Jalisco estaba dirigido a su acompañante