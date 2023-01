Autoridades: ataque donde falleció empresario en Jalisco estaba dirigido a su acompañante

Una agresión directa, fue lo que determinaron los peritajes en el ataque a una pareja en la Avenida Lázaro Cárdenas de Jalisco que ocurrió el pasado sábado en donde uno de los fallecidos, el copiloto, es un empresario de la industria mueblera.

La pareja fue atacada cuando circulaban a bordo de un vehículo Mercedes Benz, de modelo reciente, en los carriles centrales de Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. El coordinador del gabinete de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, confirmó que la agresión estaba dirigida contra la mujer que conducía el automóvil.

Ricardo Sánchez Beruben, confirmó que la agresión estaba dirigida contra la mujer que conducía el automóvil Foto: Especial

"Arroja el cruce balístico o los preliminares que fue una agresión directa contra quien conducía el vehículo, que era la muchacha. Se da la agresión directa de unas personas que si no me equivoco a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente no hay cámaras del c5 en la zona o no avistaron".

Las investigaciones continúan

De acuerdo con la Fiscalía las investigaciones continúan hasta agotar las líneas de investigación para confirmar o descartar que las personas ocupantes del vehículo pudieran estar ligadas con un personaje identificado del crimen organizado en otro estado del país.

De acuerdo con los hechos, el pasado sábado 14 de enero, aproximadamente a las 12:00 horas, se recibió el reporte al número de emergencias en la que mencionaban una mujer herida por arma de fuego, al interior de un vehículo, por lo que policías municipales acudieron a verificar.

Al arribar, localizaron sobre el camellón central de la avenida Lázaro Cárdenas, un automóvil de la marca Mercedes Benz, modelo reciente en color plata, con placas del estado de Guanajuato, y en el interior sobre el asiento del copiloto encontraron el cuerpo sin vida de una persona del género masculino.

Además, en el asiento del piloto, se localizó a la mujer, de aproximadamente 45 años, con herida por proyectil de arma de fuego en cráneo, quien recibió las primeras atenciones en lugar y posteriormente fue trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se reporta aún grave de salud.

El hombre fallecido, empresario del sector mueblero identificado como Javier Galván Cárdenas, quien era miembro activo prominente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), fue trasladado por el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

