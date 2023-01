El costo del pasaje para el Tren Maya sería más barato para los habitantes de la zona

Los maquinistas y operadores del Tren Maya -obra que se inaugurará en diciembre de este año- se capacitan en Europa, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además indicó que analizan la posibilidad que el costo del boleto sea más barato para los habitantes de la zona.

En la conferencia de prensa matutina, confió en que de los 30 millones de turistas que visitan Cancún, Quintana Roo, al menos 10 por ciento utilicen el Tren Maya.

Anunció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya prepara una estrategia de promoción para esta obra que recorrerá cinco estados en una ruta de mil 554 kilómetros. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que “están ya formándose, maquinistas, operadores en Europa, ya se está resolviendo todo lo que tiene que ver con la electrificación, electrificación del tren, que eso ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a seguir repitiendo”.

López Obrador dijo que en su más reciente visita para supervisar el avance de la construcción del Tren, “me gustó mucho el que primero se llegó a 30 millones de viajeros en el aeropuerto de Cancún, record, imagínense 30 millones, lo que estamos buscando es que cuando menos el 10 por ciento utilicen el tren para que se internen porque no queremos que el crecimiento quede nada más en Cancún, luego avanzó a la Riviera Maya y llegó hasta Tulum que es uno de los sitios más atractivos, hay sitios así que son lugares preferidos hasta para las celebridades”.

Los extranjeros pagarían otra tarifa

Explicó que la apuesta es que los turistas puedan recorrer otras zonas. López Obrador comentó que un equipo de especialistas ya trabaja en la estrategia de promoción turística, además de que se analiza el costo del boleto ya que no será el mismo para los turistas nacionales y extranjeros, así como para los habitantes de la región.

“Se tiene que informar donde van a estar las estaciones, los paraderos, se tiene que informar sobre las zonas arqueológicas, los museos, los sitios de recreación, cascadas, cavernas, las playas, tiene que darse a conocer ese es el plan, estamos viendo esto”, apuntó.

En diciembre de este años se inagura el Tren Maya. Foto: Archivo

Destacó que el Tren Maya es una obra pública al igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Olmeca y el corredor del Istmo, “no es deuda y no son concesiones”. Recordó que las utilidades que se generen por el Tren Maya se destinarán para el pago de pensiones.

“En el caso del tren, las utilidades serán para pensiones y jubilaciones tanto del ISSSTE como de las Fuerzas Armadas, las utilidades no es una empresa la que va a obtener las utilidades particulares, por eso también algunos no lo han entendido, decidimos entregar estas obras a una empresa de la secretaría de la defensa para que ellos cuiden que esa empresa pública no pase al sector privado, que no se privatice”, subrayó.

