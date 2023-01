Ley del Tabaco: Oxxo y tienditas ya no podrán exhibir cajetillas de cigarros

Después que el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco entrara en vigor este domingo 15 de enero del 2023, decenas de comercios, supermercados, tienditas, sucursales del Oxxo y otras marcas, con la misma dinámica de autoservicio, tendrán que ocultar a la vista de los compradores cualquier cajetilla de cigarro. En redes sociales, los tuiteros compartieron fotos de los estantes con cigarros cubiertos por plásticos negros u otros objetos que dificultaban la localización de estos productos del tabaco.

Los principales cambios que se buscan con el nuevo reglamento del tabaco es aumentar los espacios de personas no fumadoras en restaurantes, espacios públicos, terrazas, etc. Además, dejar bien claro que cualquier producto referente al tabaco o haga alusión al consumo de este producto, no estará visible para los comensales, clientes o compradores en tiendas de México. El objetivo de estas modificaciones es establecer el control, el fomento y la vigilancia sanitaria de los productos del tabaco.

Los cigarros en el Oxxo quedaron ocultos. Foto: Especial

¿Dónde sí y dónde no se podrá fumar a partir del 15 de enero?

En estos lugares queda estrictamente prohibido fumar:

Oficinas

Centros de trabajo

Restaurantes

Hoteles

Parques

Playas de toda la República Mexicana

Además no se podrá colocar publicidad que tenga marcas o sellos alusivos a las marcas de cigarros, ni al exterior, ni interior de los establecimientos o en la vía pública. Únicamente los comercios podrán vender estos productos realizando un listado donde incluya precios, no podrá tener algún logotipo, ni sello o marcas.

En restaurantes y oficinas tendrán que quitar las áreas para fumadores. Foto especial

Así es como lucen millones de comercios a lo largo del país después que entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Cualquier estante que contenga cigarros u otros productos referentes al tabaco debe quedar sin visibilidad para los compradores. Ante esa medida, empresarios tabacaleros aseguran que es un golpe grande para la industria y para los pequeños comercios y buscarán la manera de seguir comercializando sus productos acatando el nuevo reglamento.

